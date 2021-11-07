Новий бюджетний електромобіль Chery викликав шалений попит

Chery отримала більше 60 тис. замовлень на свій новий бюджетний електромобіль – QQ Ice Cream

Chery нещодавно розпочала продаж бюджетного електромобіля QQ під індексом Ice Cream. Як повідомляє CarNewsChina, новачок викликав шалений ажіотаж на ринку Піднебесної.

Зазначається, що на перший день від початку старту продажу цієї моделі на Chery QQ надійшло 63 тис. заявок та понад 16 тис. осіб вже сплатили задля отримання цього автомобіля.

Для просування новинки серед молодіжної аудиторії компанія створила у Китаї цілу екосистему, яку назвала iCar. Під цією ж назвою в країні масово відкриваються шоуруми. В них можна замовити електромобіль або оформити щомісячну підписку на оренду.

Електричний Chery QQ отримав тридверний кузов з високою віконною лінією і характерними виштамповками. У нього маленькі коліщатка і світлодіодна оптика.

За рух відповідає електромотор потужністю 27 кінських сил. Максимальна швидкість нового Chery QQ складе близько 100-130 км/год.

Запас ходу на одному заряді – 120-170 км.

Продаж у Піднебесній стартує до кінця листопада 2021 року. Базова версія коштуватиме $4,7 тис. А за більш укомплектований варіант просять $6,9 тис.

Джерело: ТСН