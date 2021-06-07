Новий електрокар Tesla зможе заряджатися безкоштовно. Навіть в Україні

Електричний пікап Tesla Cybertruck отримає сонячні панелі на даху кузова, які зможуть зробити вантажівку майже автономною

Tesla працює над використанням безкоштовного джерела енергії – Сонця. Американська компанія вже навіть подала патентну заявку на вбудовані в дах сонячні панелі. Новітню розробку має отримати електричний пікап Tesla Cybertruck.

Як повідомляє видання Teslarati, в каталозі Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO) з'явилася патентна заявка виробника електромобілів Tesla на інтегровані в кришку вантажного відсіку пікапа Cybertruck сонячні панелі - 110 елементів у вигляді окремих планок.

Коли дах вантажного відсіку закрито, сонячні панелі на зовнішній стороні заряджають акумуляторну батарею пікапа. У складеному стані планки з сонячними батареями, очевидно, будуть складатися в рулон або в гармошку.

Джерело: USPTO

Ілон Маск писав у своєму Twitter, що сонячні панелі здатні збільшувати пробіг Cybertruck на одній зарядці акумулятора приблизно на 25 кілометрів на день, а може бути і більше, якщо пощастить з погодою.

Глава Tesla також зазначив, що в разі установки на електропікап розкладних сонячних батарей автономність може вирости ще на 50-65 кілометрів на день. У такому випадку, за задумом Маска, Cybertruck може стати повністю автономним, адже середньостатистичний добовий пробіг в США становить 50 кілометрів.

Поставки Tesla Cybertruck планувалося почати в другій половині нинішнього року, але, за чутками, запуск може бути перенесений на 2022 рік.