В Україні анонсували повернення техогляду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метою законопроєкту є не підвищення безпеки дорожнього руху, а чергова спроба монополізувати цю сферу і збільшити прибуток даних монополістів

Техогляд не зможуть пройти 3 млн авто

В Україні планують повернути технічний огляд транспортних засобів. З відповідною ініціативою виступив глава відомства Владислав Криклій. За його словами, зараз залишилося тільки узгодити законопроєкт з Державною регуляторною службою.

Про це пише Finance.ua.

Про те, як це відіб’ється на житті українських водіїв, розповіли голова громадської спілки «Суб’єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації» (ГС СТТ) Ігор Черненко і перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов.

На думку останнього, техогляд потрібен на 100 відсотків. Однак для тих, хто буде його проходити, це, безумовно викличе певні проблеми.

«Є транспортні засоби, які за своїми технічними характеристиками в принципі не відповідають нормам. У багатьох старих моделях авто не передбачені каталізатори. Вони не мають шансів пройти цей огляд. Таких машин близько 2,5-3 мільйонів. Але завжди можна спробувати знайти вихід», – зазначив Смольянінов.

Він додав, що нема потреби повністю обмежувати експлуатацію такого транспортного засобу. Щонайменше варто було б зробити перехідний період, або ввести обмеження пересування для таких транспортних засобів по певним ділянкам доріг.

Своєю чергою Ігор Черненко висловив побоювання, як на практиці буде реалізовано повернення техогляду.

«Повернення легкового обов’язкового технічного контролю передбачено Угодою про асоціацію з ЄС і це буде сприяти підвищенню безпеки дорожнього руху. Але будь-яку правильну ідею можна зіпсувати жахливою реалізацією», – сказав він.

З 2012 року технічний контроль здійснюють приватні та державні підприємства під контролем держави. Але з 2017 року певні підприємства намагаються дану сферу монополізувати. У 2019 було видано постанову №46 Кабінету Міністрів України, якою встановлено механізм для монополізації даної сфери.

«Як приклад, законопроєкт передбачає усунення держави від контролю за підприємствами, які здійснюють технічний контроль, і передачу цих функцій недержавному «Бюро», яке буде контролюватися підприємствами-монополістами. Крім того, механізму для поліпшення якості перевірок технічного стану автомобілів законопроєктом не передбачено», – пояснив Черненко.

Він додав, що метою законопроєкту є не підвищення безпеки дорожнього руху, а чергова спроба монополізувати цю сферу і збільшити прибуток даних монополістів.

Як повідомлялося 29 травня, в Україні хочуть повернути обов’язковий техогляд легковиків.

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