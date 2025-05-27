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Онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями
МВС обіцяє додатково повідомити про повне відновлення надання послуг
фото: МВС України

У сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України попереджає про тимчасові перебої в роботі сервісних центрів та онлайн-сервісів через проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Як зазначають у повідомленні, це означає, що можуть виникнути труднощі з отриманням низки важливих послуг, зокрема:

  • Приймання теоретичних і практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.
  • Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів.
  • Призначення належного користувача транспортного засобу.

Крім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв'язку з цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів, доступних у застосунку Дія та Кабінеті водія, зокрема:

  • Заміна посвідчення водія.
  • Перереєстрація авто.
  • Шеринг авто.
  • Бронювання номерних знаків.
  • Продовження терміну зберігання номерів.

МВС обіцяє додатково повідомити про повне відновлення надання послуг.

Нагадаємо, Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.

«Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке «дозволене» перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації», – йдеться у тексті документу.

Автори проєкту закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Це відповідатиме принципу пропорційності, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.

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Теги: МВС

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