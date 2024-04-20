Україна отримає допомогу від США та вбивство поліцейського. Головне за 20 квітня

Головні новини за день

Палата представників США схвалила допомогу Україні. На Вінниччині двоє чоловіків розстріляли поліцейських. Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500. В Україні стався землетрус. Стрибун з жердиною Дюплантіс встановив новий світовий рекорд. «Главком» зібрав головні новини за 20 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Палата представників США схвалила допомогу Україні

Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Про це відомо з трансляції на сайті Конгресу.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Ще одну поправку – від конгресвумен Кет Кеммек – про вилучення з законопроєкту всієї невійськової допомоги Україні також відхилили. Вона наполягала, аби залишилась тільки військова допомога. Поправку відхилили 275 голосами проти («за» проголосували 150).

Що в законопроекті про Україну

Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Куди витратять решту коштів:

13,8 млрд доларів – на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд доларів – на поточні військові операції США в Європі;

26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Також в рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Крім того, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

На Вінниччині двоє чоловіків розстріляли поліцейських

Сьогодні вночі двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині. Загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Зазначається, що сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання осіб, причетних до вбивства правоохоронця.

Згодом у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати. Про це заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк у ефірі телемарафону.

«На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна», – розповів керівник прокуратури.

За словами Рихлюка, наразі на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих та розшукових дій, щоб встановити місцеперебування підозрюваних.

«Дані особи є військовослужбовцями ЗСУ», – додав він.

Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У півфіналі змагань вона перемогла восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах. Про це повідомляє Суспільне.

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у тригодинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, після чого здобула дві звитяги над представницями топ-10: в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, а у чвертьфіналі пройшла №3 Коко Гофф, реалізувавши восьмий матчпойнт.

Суперницею Костюк у півфіналі стала чинна чемпіонка Вімблдону Маркета Вондроушова. Перед цим тенісистки зустрічались одного разу: чешка обіграла українку на Кубку Біллі Джин Кінг у 2023 році.

В Україні стався землетрус

У ніч проти суботи, 20 квітня, поблизу Коломиї Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4. Про це повідомили спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів. Спеціалісти зафіксували землетрус о 2:26. Координати джерела: 48,43 північної широти та 25,12 східної довготи.

«Класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – наголосили в центрі.

Нагадаємо, востаннє землетрус стався у цьому районі 4 березня 2024 року магнітудою 1,7. Джерело підземних поштовхів було в районі міста Надвірна на Прикарпатті.

Стрибун з жердиною Дюплантіс встановив новий світовий рекорд

24-річний шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках у висоту. Сталося це на першому етапі Діамантової ліги у сезоні, в китайському Сямені.

Дюплантіс підкорив планку на висоті 6.24 м, що на один сантиметр краще за попередній світовий рекорд (встановлений у вересні 2023 року в американському Юджині). Для Дюплантіса – це восьмий рекорд у кар'єрі та перший у 2024 році.

До того Арман провів чотири старти у «зимовому сезоні» і виграв кожен старт у приміщенні, зокрема став чемпіоном світу, а його найкращим результатом у цьому році був стрибок на 6.05 м.

Уперше Дюплантіс встановив світовий рекорд у лютому 2020 року, коли підкорив висоту 6.17 м. З того часу Арман щоразу покращує свій результат на один сантиметр і уже дійшов до висоти 6.24 м.