  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Що купують росіяни?

    Лідером продажів у квітні 2022 року в Росії стала Lada Granta - Продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Що купують росіяни?
    Лідером продажів у квітні 2022 року в Росії стала Lada Granta
    фото з відкритих джерел

    Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок

    Продаж нових автомобілів у Росії впав на 78,5%. Згідно зі звітом Асоціації європейського бізнесу, продажі нових легкових автомобілів у квітні 2022 р. склали 32 706 одиниць, що у 2,7 рази менше, ніж у квітні минулого року.

    У березні падіння було меншим – ринок просів на 43%.

    Які автівки купують зараз росіяни

    Що стосується брендів, лідером продажів у квітні цього року став «АвтоВАЗ», концерн зміг реалізувати 8506 авто, що на 78% менше, ніж у квітні 2021-го, тоді вітчизняний виробник реалізував 37 931 машин.

    Друге місце за KIA. Виробник з Південної Кореї у квітні реалізував 4604 авто, що на 76% менше, ніж рік тому. Тоді аналогічний показник концерну становив 19 101 шт.

    Hyundai та Renault втратили 73% та 84% відповідно.

    Недружня Škoda змогла реалізувати цього місяця в РФ лише 1104 автомобілів, тоді як рік тому чеська марка продала 10 365 одиниць своєї продукції.

    Якщо зупинитися на конкретних моделях, то абсолютним лідером продажів у квітні 2022 року стала Lada Granta – 2598 автомобілів.

    Нагадаємо, що через війну розпочату Росією проти України, ряд закордонних автокомпаній заявив про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

    Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.

    Читайте також: Як санкції душать російський автопром. Три важливі новини
    Теги: росія окупанти автопром санкції війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Що купують росіяни?