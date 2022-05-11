Продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Що купують росіяни?

Лідером продажів у квітні 2022 року в Росії стала Lada Granta

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок

Продаж нових автомобілів у Росії впав на 78,5%. Згідно зі звітом Асоціації європейського бізнесу, продажі нових легкових автомобілів у квітні 2022 р. склали 32 706 одиниць, що у 2,7 рази менше, ніж у квітні минулого року.

У березні падіння було меншим – ринок просів на 43%.

Які автівки купують зараз росіяни

Що стосується брендів, лідером продажів у квітні цього року став «АвтоВАЗ», концерн зміг реалізувати 8506 авто, що на 78% менше, ніж у квітні 2021-го, тоді вітчизняний виробник реалізував 37 931 машин.

Друге місце за KIA. Виробник з Південної Кореї у квітні реалізував 4604 авто, що на 76% менше, ніж рік тому. Тоді аналогічний показник концерну становив 19 101 шт.

Hyundai та Renault втратили 73% та 84% відповідно.

Недружня Škoda змогла реалізувати цього місяця в РФ лише 1104 автомобілів, тоді як рік тому чеська марка продала 10 365 одиниць своєї продукції.

Якщо зупинитися на конкретних моделях, то абсолютним лідером продажів у квітні 2022 року стала Lada Granta – 2598 автомобілів.

Нагадаємо, що через війну розпочату Росією проти України, ряд закордонних автокомпаній заявив про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.