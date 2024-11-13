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Рейс до Франкфурта. Понад 10 людей отримали поранення через сильну турбулентність

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Рейс до Франкфурта. Понад 10 людей отримали поранення через сильну турбулентність
Короткочасна турбулентність на борту літака стала причиною травм
фото із відкритих джерел

Літак прямував з Буенос-Айреса до Франкфурта, коли його спіткала сильна турбулентність

12 листопада одинадцять людей отримали поранення, коли літак авіакомпанії Lufthansa, який прямував з Буенос-Айреса до Франкфурта, потрапив у зону сильної турбулентності під час польоту над Атлантикою.

За інформацією NDTV, низка пасажирів та членів екіпажу отримали травми. «На жаль, п'ятеро пасажирів і шість членів екіпажу отримали в основному незначні травми», – повідомив представник Lufthansa.

За даними авіакомпанії, постраждалим було надано медичну допомогу відразу після того, як літак благополучно приземлився у запланованому пункті призначення 12 листопада о 10:53 ранку. На борту Boeing 747-8 перебувало 329 пасажирів та 19 членів екіпажу. Турбулентність була короткочасною і відбулася у міжтропічній зоні конвергенції.

До слова, міжнародний аеропорт у столиці Гаїті Порт-о-Пренсе припинив регулярні рейси після того, як літак Airbus A320neo американської авіакомпанії Spirit Airlines обстріляли під час заходу на посадку. 

Нагадаємо, у Британії авіакомпанії скасовують сотні рейсів через проблеми із запчастинами. Провідні британські авіакомпанії British Airways і Virgin Atlantic змушені скасовувати сотні далекомагістральних рейсів через нестачу літаків, пов'язану з відсутністю запчастин.

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Теги: літак поранення Аргентина авіація Німеччина

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