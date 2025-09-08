Світові продажі електромобілів у липні встановили рекорд

Продажі електромобілів зросли на 19%

У липні 2025 року світові продажі електромобілів сягнули нового рекорду. Було зареєстровано 1,6 млн електричних моделей, що становить зростання на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі батарейних електромобілів (BEV) зросли на 31%, тоді як гібриди – лише на 2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Autoporady.

Значною мірою світовий ринок електромобілів стимулює Китай, де BEV мають значний успіх. У липні електромобілі склали 26% від загальних продажів автомобілів у країні.

Серед виробників продовжує лідирувати BYD, майже втричі випередивши продажі Tesla, яка посіла друге місце. Третє місце утримує Geely.

Абсолютним лідером серед моделей стала Tesla Model Y, яка показала зростання на 11% і досягла 89 тисяч реєстрацій. Водночас продажі Tesla Model 3 зменшилися на 14%. Успіх також мали китайські моделі, такі як BYD Song, Geely Xingyuan та BYD Qin Plus.

Нагадаємо, китайський автомобільний ринок, який є найбільшим у світі, отримав нового лідера продажів. За підсумками першого півріччя 2024 року, бестселером став електромобіль BYD Dolphin. Ця модель обійшла всіх конкурентів, що свідчить про зростаючий успіх китайських брендів на власному ринку.