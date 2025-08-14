Головна Київ Новини
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
Територіальний сервісний центр МВС №3247 відновлює свою роботу
фото: з відкритих джерел

Для практичного іспиту доступні автомобілі категорії «В» з механічною та автоматичною коробками передач

З 19 серпня у Бучі знову можна буде скласти теоретичний та практичний іспити для отримання водійського посвідчення. Територіальний сервісний центр МВС №3247 відновлює свою роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  пресслужбу Бучанської міської ради.

Що змінилося?

Як повідомили у Бучанській міськраді, для прозорості та об'єктивності процесу клас для теоретичного іспиту обладнали сучасною системою з аудіо- та відеофіксацією. Шість робочих місць мають камери з функцією Face ID, що забезпечує додатковий контроль за ідентичністю осіб.

Для практичного іспиту доступні автомобілі категорії «В» з механічною та автоматичною коробками передач. Усі етапи іспиту фіксуються за допомогою відеореєстраторів всередині автівок.

Де ще можна скласти іспит?

Тепер у Київській області скласти іспит на водійське посвідчення можна у п'яти населених пунктах:

  • Бучі
  • Броварах
  • Білій Церкві
  • Переяславі
  • селі Софіївська Борщагівка.

Нагадаємо, отримання посвідчення водія в Україні стає складнішим, адже вводяться нові регламенти, які стосуються як впровадження обов’язкової відеофіксації всього процесу, так і термінів перескладання іспитів. Однією з ключових змін є збільшення строків між спробами повторної здачі практичного іспиту. Раніше кандидат, який не склав екзамен з першого разу, міг досить швидко знову записатися на тест, але тепер час до перескладання збільшено.

У червні МВС повідомляло, що лише 17% водіїв-початківців успішно здавали практичні іспити з першої спроби.

Теги: МВС Київщина автомобіль іспит

