Головна Техно Авто
search button user button menu button

Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте
Серед регіонів за порушеннями правил дорожнього руху лідирує Київ, Дніпропетровщина та Одещина
фото з відкритих джерел

Частка жінок, які заборгували вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року

За перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв – як кількісно, так й відсотково. Частка жінок, які заборгували вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%. Водночас найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки років – на них припадає 41% усіх проваджень.

Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте фото 1
Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте фото 2
інфографіка: «Опендатабот»

Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує столиця – 12% або 43 654 провадження. Наслідують Дніпропетровщина – 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%. Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість – 1,7 млн – припадає на чоловіків.

Нагадаємо, прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості. 

Як повідомлялося, станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тис. квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тис. позовів до боржників. 

До слова, споживачі газу за різноманітні газові порушення можуть бути оштрафовані навіть на сотні тисяч гривень, а до повного відключення газу може призвести й невеликий борг. Сума заборгованості не впливає на рішення про відключення – важливим є прострочення платежу та ігнорування попереджень.

Читайте також:

Теги: борг ПДР боржники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава КМВА Ткаченко взяв на прапор вирішення проблеми дрифтерів. Що ж насправді криється за його гучними обіцянками?
«Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками? Проблема
12 серпня, 16:00
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
26 липня, 05:10
«Ощадбанк» отримав 80% ТРЦ «Гулівер», а «Укрексімбанк» – 20%
Столичний ТРЦ «Гулівер» перейшов у власність двох банків
27 липня, 09:39
В «Ощадбанку» заперечили інформацію про передачу «Гуліверу» держбанкам
«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків
1 серпня, 16:12
Газ можуть відключити навіть за найменші борги
Українці можуть залишитись без газу навіть за борг в декілька гривень: деталі
13 серпня, 11:25
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
13 серпня, 14:15
Самовільні врізки в газову мережу обійдуться громадянам дорого
Самовільна врізка в газову трубу: які штрафи передбачені та в чому небезпека
15 серпня, 12:47
У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась
Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
15 серпня, 11:26
Дрифт на дорогах загального користування є порушенням Правил дорожнього руху
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
15 серпня, 18:00

Авто

Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте
Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар
В Україні набирають популярність автомобілі на «зелених» номерах
В Україні набирають популярність автомобілі на «зелених» номерах
Як приборкати гонщиків без глушників? Віцепрезидент автомобільної федерації вказав на проблему
Як приборкати гонщиків без глушників? Віцепрезидент автомобільної федерації вказав на проблему
Чому поліція безсильна проти водіїв, що влаштовують ревисько на дорогах? Адвокат вказав на юридичну прогалину
Чому поліція безсильна проти водіїв, що влаштовують ревисько на дорогах? Адвокат вказав на юридичну прогалину
У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує
У Києві продається бронеавтомобіль часів Другої світової: скільки він коштує

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
70K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9927
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9288
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
4378
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua