Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте

За перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв – як кількісно, так й відсотково. Частка жінок, які заборгували вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%. Водночас найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки років – на них припадає 41% усіх проваджень.

Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує столиця – 12% або 43 654 провадження. Наслідують Дніпропетровщина – 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%. Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість – 1,7 млн – припадає на чоловіків.

Нагадаємо, прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Як повідомлялося, станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тис. квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тис. позовів до боржників.

До слова, споживачі газу за різноманітні газові порушення можуть бути оштрафовані навіть на сотні тисяч гривень, а до повного відключення газу може призвести й невеликий борг. Сума заборгованості не впливає на рішення про відключення – важливим є прострочення платежу та ігнорування попереджень.