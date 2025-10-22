Головна Світ Політика
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці
Саркозі зараз перебуває у в'язниці
фото: Obatala Photograpy/Shutterstock

Ніколя Саркозі офіційно ув'язнений і перебуває у камері площею 9 кв.м

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений за незаконне фінансування передвиборчої кампанії та  до п'яти років позбавлення волі, в перший день тюремного ув'язнення займався спортом і почав писати книгу. Як пише «Главком», про це розповів його адвокат Мішель Дарруа в ефірі телеканалу BFMTV, виступаючи біля в'язниці Ла-Санте.

«Саркозі перебуває у камері площею 9 кв.м, там весь час галасливо», – зазначив представник захисту. Він додав, що засуджений колишній президент зустрівся зі своєю дружиною у другій половині дня.

«Перший день у в'язниці – це жахливо, але він це пережив», – сказав Дарруа, зазначивши, що в'язниця – це «не Club Med», маючи на увазі туроператора, який володіє мережею курортних комплексів у різних країнах.

Наприкінці вересня суд Парижа засудив Саркозі до п'яти років позбавлення волі з відстроченням тримання під вартою за звинуваченням у злочинній змові у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії 2007 року владою Лівії. Експрезиденту також призначили штраф у розмірі 100 тис. євро та заборонили обіймати державні посади протягом п'яти років.

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі у так званій «лівійській справі», вчора приїхав до паризької в'язниці Санте. Саркозі став першим експрезидентом Франції, засудженим до реального ув'язнення, і відбуватиме свій термін в одиночній камері з особистим душем – як мінімум поки суд не розгляне його апеляцію на вирок. 

Теги: президент Ніколя Саркозі Франція адвокат штраф

