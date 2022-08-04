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Ціни на бензин у США падають другий місяць після рекордного стрибка

Оксана Воронцова
Сьогодні, 08:06 glavcom.ua
Ціни на бензин у США падають другий місяць після рекордного стрибка
Американські водії скоротили купівлю бензину влітку приблизно на 5-10%
фото з відкритих джерел

Ціни на бензин у США досягли піку у червні

Бензин у США дешевшає сім тижнів поспіль, внаслідок чого середня ціна галону (близько 3,8 л) наблизилася до позначки $4. Про це повідомляє аналітична компанія OPIS.

За її даними, останній максимум $5,02 за галон був зафіксований 14 червня. З того моменту середня вартість галону бензину АІ-92 впала на 17% і становила $4,19 2 серпня.

«Ми бачимо значне падіння оптових цін практично у кожному куточку країни», - зазначив керівник відділу енергетичного аналізу OPIS Том Клоза.

Чи продовжать ціни на бензин зниження, залежить від кількох факторів. На думку аналітиків, потенційні урагани в районі Мексиканської затоки можуть призвести до перебоїв у роботі нафтопереробних заводів, а війна Росії проти України може спричинити нове підвищення цін.

Глава відділу нафтового аналізу GasBuddy Патрік Де Хаан вважає, що ціни на бензин у США досягли піку у червні. За його словами, середня вартість може впасти нижче за $4 за галон протягом наступного тижня або двох, якщо не буде серйозних перебоїв з поставками. «Якщо нічого не станеться, ми побачимо, що ціни в жовтні, листопаді та грудні впадуть помітно нижче за $4 за галон в середньому по країні», - вважає експерт.

Дані про попит та опитування споживачів також вказують на те, що американці стали менше часу проводити за кермом.

Згідно з опитуванням Американської автомобільної асоціації (AAA), опублікованому наприкінці липня, майже дві третини дорослих американців вже змінили свої звички водіння з березня, коли ціни на бензин почали підвищуватися. З них 88% заявили, що їздять менше, а 74% намагаються поєднувати справи, щоби заощадити на бензині.

За оцінками GasBuddy, водії скоротили купівлю бензину влітку приблизно на 5-10% порівняно із середніми показниками за останнє десятиліття.

Нагадаємо, середня ціна за галон бензину 17 червня становила $5, тоді як 14 червня сягнула рекордної вартості – $5,02 за галон. Це було перше падіння ціни з квітня.

Читайте також: Вартість бензину в США. Зафіксовані рекордні цифри
Теги: бензин США ціни АЗС

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