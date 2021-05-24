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    У Дніпрі виявили «кладовище» поліцейських автобілів (відео)

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    Машини стоять на території Дніпровського районного управління поліції - У Дніпрі виявили «кладовище» поліцейських автобілів (відео)

    Машини стоять на території Дніпровського районного управління поліції

    Колаж з відео

    На деяких авто помітно пошкодження, інші виглядають цілими

    У Дніпрі виявили скупчення, ймовірно, несправних поліцейських автомобілів. Про це йдеться у відео, опублікованому у Telegram.

    «У багатих свої примхи. Навіть якщо вони – поліція. У Дніпрі, на території УПП є ціле кладовище розбитих поліцейських авто. Чому їх не ремонтують і хто за це відповість, не ясно. А поки що ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші», – зазначається у підписі до відео.

    У ролику повідомляється, що машини стоять за адресою площа Троїцька, 2-а. Там розташоване Дніпровське районне управління поліції.

    На деяких авто помітно пошкодження, зокрема, побиті бампери чи вибиті вікна. Інші виглядають цілими.

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    Теги: Національна поліція України Дніпро машини автомобіль
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    У Дніпрі виявили «кладовище» поліцейських автобілів (відео)