У Дніпрі виявили «кладовище» поліцейських автобілів (відео)

На деяких авто помітно пошкодження, інші виглядають цілими

У Дніпрі виявили скупчення, ймовірно, несправних поліцейських автомобілів. Про це йдеться у відео, опублікованому у Telegram.

«У багатих свої примхи. Навіть якщо вони – поліція. У Дніпрі, на території УПП є ціле кладовище розбитих поліцейських авто. Чому їх не ремонтують і хто за це відповість, не ясно. А поки що ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші», – зазначається у підписі до відео.

У ролику повідомляється, що машини стоять за адресою площа Троїцька, 2-а. Там розташоване Дніпровське районне управління поліції.

На деяких авто помітно пошкодження, зокрема, побиті бампери чи вибиті вікна. Інші виглядають цілими.