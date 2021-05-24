У Дніпрі виявили «кладовище» поліцейських автобілів (відео)
Машини стоять на території Дніпровського районного управління поліції
На деяких авто помітно пошкодження, інші виглядають цілими
У Дніпрі виявили скупчення, ймовірно, несправних поліцейських автомобілів. Про це йдеться у відео, опублікованому у Telegram.
«У багатих свої примхи. Навіть якщо вони – поліція. У Дніпрі, на території УПП є ціле кладовище розбитих поліцейських авто. Чому їх не ремонтують і хто за це відповість, не ясно. А поки що ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші», – зазначається у підписі до відео.
У ролику повідомляється, що машини стоять за адресою площа Троїцька, 2-а. Там розташоване Дніпровське районне управління поліції.
На деяких авто помітно пошкодження, зокрема, побиті бампери чи вибиті вікна. Інші виглядають цілими.