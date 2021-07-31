Конкурента Ілона Маска можуть посадити на 25 років

Розробнику електричних вантажівок Nikola загрожує до 25 років в'язниці за шахрайство

Тревор Мілтон, якого ще декілька років тому вважали одним з найперспективніших конкурентів Tesla на ринку електричних вантажівок, може «сісти» на 25 років. Американця, що займався розробкою водневої вантажівки під маркою Nikola, звинувачують в шахрайстві.

Міністерство юстиції США звинуватило Мілтона в свідомому введенні інвесторів в оману. Він, як стверджується, робив неправдіві заяви про продукти, технології і потенціал продажів, повідомляє The Wall Street Journal.

Мілтона звинувачують у шахрайстві з цінними паперами та з використанням електронних засобів. Бізнесмена чекає конфіскація всього майна «туманного» походження. Ймовірно, мова йде в тому числі про суму в понад один мільярд доларів, яку він заробив в результаті першої публічного продажу акцій Nikola в червні 2020 року.

Звинувачення стали підсумком розслідування, розпочатого американською Комісією з цінних паперів і бірж восени 2020 року. Приводом для нього стала скарга з боку колишнього акціонера Nikola, фірми Hindenburg Research, яка опублікувала на своєму сайті звіт про махінації стартапа.

У ньому глава Nikola був названий «майстерним шахраєм», який обманом змусив General Motors укласти партнерську угоду. Незадовго до публікації звіту GM придбала пакет акцій стартапу на суму два мільярди доларів.

Воднева вантажівка Nikola Two

Hindenburg Research назвала більшу частину продуктів Nikola «підробками», а рекламу - брехнею з метою видати технології стартапа за передові. Фірма звернула увагу на те, що вантажівка Nikola з написом Zero Emission Hydrogen Electric, яка мала їхати на водні, насправді пересувалася на газі.

Виявилося, що і комплектуючі для своїх моделей Nikola закуповує на стороні, заклеюючи назви виробників. Крім того, вантажівка Nikola One в презентаційному відео їхала за інерцією зі схилу, не використовуючи двигун.

Після публікації звіту Мілтон покинув пост в Nikola, сказавши, що «прийняв складне рішення відійти в сторону». Тепер екс-главу компанії взяли під варту, його чекає чергове засідання суду.