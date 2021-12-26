Uber запустить в США доставку їжі безпілотними автомобілями

У 2022 році Uber запустить у Каліфорнії пілотний проект з доставки їжі автономними автомобілями

Uber планує у 2021 році запустити в США пілотну програму доставляння їжі безпілотними автомобілями. Проєкт стартуватиме у Санта-Моніці для клієнтів, які замовляють їжу через програму Uber Eats.

Тестуванням нової програми відомий перевізник займеться разом з компанією Motional, спільним підприємством Hyundai та Aptiv.

«Наші споживачі та торгові партнери звикли очікувати від нас зручності, надійності та інновацій, і ця співпраця дає величезну можливість виправдати та перевершити ці очікування», – йдеться у заяві Сарфраза Маредіа, віцепрезидента та керівника Uber Eats у США та Канаді.

Цікаво, що аналогічна компанія Lyft Inc. також об’єдналася зі стартапом Motional для тестування автономних таксі в Лас-Вегасі та очікує, що клієнти зможуть використовувати її програму для виклику автономних автомобілів вже з 2023 року.