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    Uber запустить в США доставку їжі безпілотними автомобілями

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    Uber доставлятиме їжу безпілотниками - Uber запустить в США доставку їжі безпілотними автомобілями
    Uber доставлятиме їжу безпілотниками
    фото з відкритих джерел

    У 2022 році Uber запустить у Каліфорнії пілотний проект з доставки їжі автономними автомобілями

    Uber планує у 2021 році запустити в США пілотну програму доставляння їжі безпілотними автомобілями. Проєкт стартуватиме у Санта-Моніці для клієнтів, які замовляють їжу через програму Uber Eats.

    Тестуванням нової програми відомий перевізник займеться разом з компанією Motional, спільним підприємством Hyundai та Aptiv.

    «Наші споживачі та торгові партнери звикли очікувати від нас зручності, надійності та інновацій, і ця співпраця дає величезну можливість виправдати та перевершити ці очікування», – йдеться у заяві Сарфраза Маредіа, віцепрезидента та керівника Uber Eats у США та Канаді.

    Цікаво, що аналогічна компанія Lyft Inc. також об’єдналася зі стартапом Motional для тестування автономних таксі в Лас-Вегасі та очікує, що клієнти зможуть використовувати її програму для виклику автономних автомобілів вже з 2023 року.

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    Теги: США Uber Hyundai
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    Uber запустить в США доставку їжі безпілотними автомобілями