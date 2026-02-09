Удар по енергетичній інфраструктурі: знеструмлено споживачів у трьох областях

В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на Міненерго.

Зокрема, триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена», – наголошує Міненерго.

Зазначається, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Нагадаємо, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Як повідомлялося, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

До слова, гірсько-лижний курорт Буковель частково перейшов на роботу від генераторів. Уперше після масованої атаки на українську енергетику там почалися відключення світла.