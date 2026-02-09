Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по енергетичній інфраструктурі: знеструмлено споживачів у трьох областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по енергетичній інфраструктурі: знеструмлено споживачів у трьох областях
Триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня
фото: Міненерго (ілюстративне)

В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на Міненерго.

Зокрема, триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена», – наголошує Міненерго.

Зазначається, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Нагадаємо, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Як повідомлялося, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

До слова, гірсько-лижний курорт Буковель частково перейшов на роботу від генераторів. Уперше після масованої атаки на українську енергетику там почалися відключення світла. 

Читайте також:

Теги: відключення світла Міненерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення цього тарифу у 2026 році на 7,2%
Регуляторні помилки минулих років посилили боргову кризу на балансуючому ринку – експерт
Вчора, 16:30
Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення в роботу пошкодженого ворогом обладнання
РФ атакувала енергооб'єкти: в яких регіонах знеструмлені споживачі
4 лютого, 10:43
На Троєщині встановлено наметові пункти обігріву, січень 2025 року
Віктор Ющенко показав незламну Троєщину в темряві і звернувся до українців
26 сiчня, 10:07
Глава компанії повідомив, що основна мережа захищена протягом 72 годин
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
21 сiчня, 15:50
Київ отримає три блочно-модульні котельні від Херсона
Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя
21 сiчня, 07:38
Міністр внутрішніх справ України доповів президенту про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах
Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак
20 сiчня, 11:53

Події в Україні

Удар по енергетичній інфраструктурі: знеструмлено споживачів у трьох областях
Удар по енергетичній інфраструктурі: знеструмлено споживачів у трьох областях
Окупанти імітують новий наступ на півночі України: аналітики викрили плани Кремля
Окупанти імітують новий наступ на півночі України: аналітики викрили плани Кремля
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua