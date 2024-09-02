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Мав стати чинним ще вчора: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мав стати чинним ще вчора: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро
фото з відкритих джерел

Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне, який мав набути чинності 1 вересня. Про це стало відомо з картки законопроєкту № 11256-2 на сайті Верховної Ради.

Як зростуть акцизи

З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне паливо зростуть із 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз збільшаться із 52 до 148 євро.

Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне
Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне
інфографіка mof.gov.ua

У результаті з 1 січня 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку:

  • на бензини 359 євро за 1000 літрів,
  • на газойлі (дизельне паливо) – 330 євро за 1000 літрів,
  • на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко казав, що подавав постанову у Верховну Раду, яка заблокувала рух законопроєкту про підвищення акцизів на цілий місяць. Сам депутат називав законопроєкт «дурним рішенням влади».

А депутатка Ніна Южаніна стверджувала, що оскільки закон не підписав президент і він не набув чинності до 1 вересня, як передбачалося, то Зеленський зобов’язаний накласти вето на нього.

«До 1 вересня 2024 року Закон про підвищення акцизів на пальне не підписаний Президентом України, не опублікований, не набрав чинності. Тепер Президент України як гарант Конституції України ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ накласти ВЕТО на Закон про підвищення з 1 вересня акцизів на пальне», – написала Южаніна у Telegram.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня. Однак це суттєво не вплине на ціни на бензин та дизпаливо. Про це заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Як наголошує експерт, більша, порівняно з бензином і дизпаливом, ціна на скраплений газ, попри меншу економію, все одно залишиться вигідною для користувачів.

Раніше повідомлялося, що збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках. За повідомленням директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на бензин та дизель може пройти непомітно для споживачів, оскільки очікується зниження світових цін на нафту у серпні. Що стосується скрапленого газу, то він, хоч і подорожчає, залишиться досить вигідним варіантом пального, оскільки різниця у ціні з бензином становитиме близько 27 грн за літр.

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Теги: бензин закон Володимир Зеленський

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