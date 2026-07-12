Автогігант оголосив про намір скоротити модельний ряд вдвічі

Другий за величиною автовиробник світу проведе вже другу масштабну реорганізацію менш ніж за два роки

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц: попередніх заходів економії компанії вже недостатньо

Volkswagen проведе вже другу за менш ніж два роки масштабну реорганізацію бізнесу: автовиробник планує суттєво зменшити виробничі потужності та кардинально переглянути модельний ряд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Що заявив фінансовий директор

«Скорочення витрат, узгоджене раніше, недостатнє в нинішніх економічних і геополітичних умовах», – заявив фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц.

За його словами, концерн планує не лише скоротити кількість моделей – майже вдвічі, – а й суттєво зменшити виробничі потужності: йдеться про одну з найбільших трансформацій бізнесу за останні роки.

Чому Volkswagen йде на скорочення

Volkswagen стикається з проблемами одразу на кількох фронтах. Китайські виробники електромобілів підірвали позиції компанії на ринку Китаю, який роками фактично субсидував діяльність концерну на батьківщині: прибутки від продажів у КНР десятиліттями підтримували європейський бізнес Volkswagen. Концерн навіть розглядає можливість передати частину виробничих потужностей китайським компаніям у межах партнерських угод.

Тепер китайські бренди агресивно виходять і на європейські ринки – традиційну опору Volkswagen, тиснучи ціною, оснащенням і швидкістю оновлення модельних рядів. Додатковий удар по бізнесу завдають запроваджені адміністрацією Дональда Трампа мита, які вже коштували американському підрозділу Volkswagen мільярди доларів додаткових витрат.

Другий раунд реструктуризації за два роки

Нинішнє оголошення – вже друга масштабна реорганізація Volkswagen менш ніж за два роки. У грудні минулого року концерн вперше за 88 років зупинив виробництво на одному зі своїх заводів у Німеччині – у Дрездені, що стало провісником нинішньої масштабної реструктуризації. Раніше керівництво концерну вже ухвалювало програми скорочення витрат, однак, за словами Антліца, цих заходів виявилося недостатньо – тому компанія вдається до додаткових, значно жорсткіших заходів.

Скорочення модельного ряду має спростити виробництво, дозволити зосередити ресурси на найпопулярніших і найприбутковіших моделях та зменшити витрати на розробку й підтримку одразу десятків паралельних платформ і комплектацій.

Нагадаємо, раніше топ-менеджери Volkswagen визнали, що криза в концерні глибша, ніж вважалося раніше, і наголосили на потребі докорінно змінити бізнес-модель компанії.