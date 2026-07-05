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Дослідники виявили автомобіль 1941 року на дні океану

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дослідники виявили автомобіль 1941 року на дні океану
Ford Super Deluxe «Woody» пролежав в океані понад вісім десятиліть
фото: NOAA Ocean Exploration

Знахідку зробили на глибині понад 5200 метрів усередині затонулого авіаносця США

Під час глибоководного дослідження затонулого американського авіаносця USS Yorktown науковці натрапили на практично неушкоджений цивільний легковик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOAA Ocean Exploration.

Команда експедиції побачила Ford Super Deluxe «Woody» 1941 року випуску, який довгі роки вважався назавжди втраченим. Спершу підводні камери дистанційно керованого апарата зафіксували серед металевих уламків корабля лише два блискучих елементи. 

Дослідники виявили автомобіль 1941 року на дні океану фото 1
фото: NOAA Ocean Exploration

Коли апарат наблизився для огляду, дослідники з подивом усвідомили: перед ними не частина конструкції судна, а практично повністю збережена цивільна машина.

Дослідники виявили автомобіль 1941 року на дні океану фото 2
фото: NOAA Ocean Exploration
Дослідники виявили автомобіль 1941 року на дні океану фото 3
NOAA Ocean Exploration

Наразі фахівці не можуть остаточно пояснити, за яких обставин легковик потрапив на палубу авіаносця. За однією з версій, Ford використовували для службових потреб на верфі в Перл-Гарборі, а на борт USS Yorktown його могли завантажити під час екстреного ремонту після бойових пошкоджень – і просто забути повернути на сушу.

Зв'язок автівки з кораблем підтверджують виявлені маркування: на корпусі вчені розгледіли напис «SHIP SERVICE», а частина сусідніх літер, попри пошкодження корозією, ймовірно, складала кодування «CV-5 NAVY» або «US NAVY». Саме CV-5 був офіційним бортовим номером USS Yorktown, який затонув 7 червня 1942 року після торпедної атаки японського підводного човна під час битви за Мідвей.

Дослідники виявили автомобіль 1941 року на дні океану фото 4
NOAA Ocean Exploration

Старший морський археолог NOAA Філ Гартмаєр назвав знахідку справжньою капсулою часу. Окрім автомобіля, експедиція вперше повністю задокументувала на камеру велику настінну фреску, яка збереглася в шахті корабельного ліфта, а також виявила на ангарній палубі кілька пікіруючих бомбардувальників Douglas SBD Dauntless – один із них лежить догори колесами, а під його крилом досі закріплена бойова авіабомба, яку екіпаж так і не встиг скинути на ворога в останньому бою.

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Теги: США Друга світова війна автомобіль авіаносець археолог море вчені

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