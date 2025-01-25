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Новий кросовер Toyota RAV4 2026 розсекретили до презентації (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Новий кросовер Toyota RAV4 2026 розсекретили до презентації (фото)
Нова Toyota RAV4 збереже знайомий силует
фото: carscoops.com

Кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях

В інтернет потрапило перше фото Toyota RAV4 шостого покоління. Кросовер показали на закритому заході для дилерів у Китаї, проте один із гостей сфотографував його і оприлюднив світлину. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Судячи з фото, нова Toyota RAV4 збереже знайомий силует та рубаний дизайн. А от передня частина кросовера кардинально змінилася і витримана у новому фірмовому стилі. Автомобіль отримав тоненькі діодні фари та безрамкову решітку радіатора. Також можна помітити, що його крила суттєво розширені.

Кросовер розсекретили у Китаї
Кросовер розсекретили у Китаї
фото: carscoops.com

Салон Toyota RAV4 2026 не показали. Очікується, що кросовер отримає збільшені 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі.

Очікується, що нова Toyota RAV4 збереже бензинові версії із двигунами об’ємом 2,0 та 2,5 л, а також 2,5-літрові гібридну та плагін-гібридну модифікації. Їх потужність дещо зросте, а плагін-гібриду збільшать запас ходу на електротязі до 130 км.

Кросовер Toyota RAV4 шостого покоління презентують навесні або влітку. Продажі моделі стартують восени.

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Джерело
Теги: автомобіль Toyota авторинок

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