Новий кросовер Toyota RAV4 2026 розсекретили до презентації (фото)

Кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях

В інтернет потрапило перше фото Toyota RAV4 шостого покоління. Кросовер показали на закритому заході для дилерів у Китаї, проте один із гостей сфотографував його і оприлюднив світлину. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Судячи з фото, нова Toyota RAV4 збереже знайомий силует та рубаний дизайн. А от передня частина кросовера кардинально змінилася і витримана у новому фірмовому стилі. Автомобіль отримав тоненькі діодні фари та безрамкову решітку радіатора. Також можна помітити, що його крила суттєво розширені.

Кросовер розсекретили у Китаї фото: carscoops.com

Салон Toyota RAV4 2026 не показали. Очікується, що кросовер отримає збільшені 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі.

Очікується, що нова Toyota RAV4 збереже бензинові версії із двигунами об’ємом 2,0 та 2,5 л, а також 2,5-літрові гібридну та плагін-гібридну модифікації. Їх потужність дещо зросте, а плагін-гібриду збільшать запас ходу на електротязі до 130 км.

Кросовер Toyota RAV4 шостого покоління презентують навесні або влітку. Продажі моделі стартують восени.