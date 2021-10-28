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    Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію

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    За п'ять років Nissan Leaf втрачає 65% від вартості - Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію
    За п'ять років Nissan Leaf втрачає 65% від вартості
    Фото: glavcom.ua

    Найпопулярніший в Україні електромобіль найбільше втрачає в ціні на вторинному ринку

    Американські експерти з ISeeCars провели дослідження, скільки автомобілі втрачають у ціні протягом перших п’яти років експлуатації. Вийшло, що найгіршим автомобілем з точки зору інвестицій є популярний в Україні Nissan Leaf.

    За даними ISeeCars, протягом п’яти перший років Leaf втрачає 65% від початкової вартості.

    На другому місті опинився ще один електромобіль – BMW i3, який через п’ять років у середньому втрачає 63% від вартості.

    Звісно, що це не найкращі новини для покупців нових автомобілів. Але тим, хто придивляється до вживаних електромобілів, є чому радіти.

    Nissan Leaf – найпопулярніший електромобіль в Україні, як на ринку нових автомобілів, так і вживаних.

    Цього року в Україні нарешті розпочалися офіційні продажі «Ліфів». Стартова ціна новинки – приблизно $35,5 тис. За ці гроші місцевий офіс Nissan пропонує електрокар з батареєю на 40 кіловат-годин. У місті за циклом WLTP запас ходу моделі складає 389 кілометрів.

    Щоб зарядити батарею від звичайної розетки, знадобиться 21 година. Якщо ж використовувати зарядку на 50 кіловат, то на зарядку від 20% до 80% піде всього година.

    Які електромобілі українці найчастіше купували у вересні 2021 року – дивіться за цим посиланням.

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    Теги: гроші Nissan Nissan Leaf
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    Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію