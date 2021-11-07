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    Улюблений електромобіль українців перетворили на кросовер (фото)

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    Nissan Leaf перетворили на кросовер - Улюблений електромобіль українців перетворили на кросовер (фото)
    Nissan Leaf перетворили на кросовер
    фото з відкритих джерел

    Ентузіасти перетворили на кросовер Nissan Leaf – найбільш продаваний електромобіль в Україні

    Японські майстри ательє ESB перетворили на кросовер електромобіль Nissan Leaf – найбільш продаваний електромобіль в Україні.

    Перше, що впадає у вічі, – значний кліренс. Завдяки комплекту нових пружин та амортизаторів машину підняли над землею на 30 мм і тепер дорожній просвіт сягає 190 мм.

    Крім того, машину забезпечили відповідною «зубастою» гумою General Grabber АТ, встановленою на 17-дюймових шинах. Вони, безумовно, скоротять пробіг внаслідок високого опору коченню, зате дозволять більш впевнено почуватися бездоріжжям.

    Nissan Leaf
    Nissan Leaf

    Для створення яскравого образу в стилі SUV, майстри з ESB встановили нові бампери, додали матово-чорні накладки по периметру кузова та на крилах, а місце під номерним знаком пофарбували в чорний колір.

    До того ж, на даху встановили експедиційний багажник для додаткового багажу або спеціального обладнання з додатковою світлодіодною панеллю, яка покращить видимість у темну пору доби.

    Усі зміни стосуються виключно зовнішності машини, а його технічна складова залишилася незмінною. Автомобіль рухається 109-сильним електромотором, а живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея на 30 кіловат-годин.

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    Джерело: ТСН

    Теги: Електромобілі кросовери Nissan Leaf
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    Улюблений електромобіль українців перетворили на кросовер (фото)