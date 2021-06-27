У мережі показали Porsche з обличчям «Запорожця»

Дизайнери показали, наскільки вдало між собою гармоніюють дизайни Porsche і «Запорожця»

На сторінці zazmyzaz в соціальній мережці Instagram показали цікаву комбінацію дизайнів Porsche 911 та ЗАЗ-968 («Запорожець»).

На представленому зображені велика частина кузова належить саме Porsche. Однак обличчя взяте повністю у «Запорожця». І, треба сказати, виглядає подібний гібрид вельми органічно.

Оригінальний перед «Порше» має такі ж обтічні форми, як і решта кузова. Проте майже «рубаний» на тлі дизайну «німця» перед від ЗАЗ-968 створює цікавий контраст і робить зовнішність автомобіля на подив агресивною.

Але це лише зображення. Тоді як в Білорусі майстри дійсно перетворили Porsche на «Запорожець». Незвичайний проект гібрида виготовлений на основі Porsche Boxster S першого покоління та ЗАЗ-968.

Силова структура кузова збереглася від Porsche, як і салон, який виконаний з жовтими акцентами.

Автомобіль оснащено 3,2-літровим оппозитним двигуном потужністю 252 кінські сили, який працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

За паспортними даними, родстер розганяється до «сотні» менш ніж за 6 секунд, а максимальна швидкість складає 260 км/ч.

А ось в Україні «Запорожець» перетворили на справжній всюдихід. Що з цього вийшло, дивіться за посиланням.