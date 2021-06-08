В Україні оживає автопром: виробництво виросло увосьмеро

В травні виробництво автомобільної техніки в Україні виросло у вісім разів

В Україну повертається виробництво автомобілів. За даними асоціації «Укравтопром», в травні 2021 року виробництво автомобільної техніки виросло увосьмеро.

Минулого місяця українські підприємства зібрали більше тисячі машин. Тоді як минлого року в травні було вироблено всього 126 одиниць.

Всього ж з початку року в Україні зібрано майже 3,8 тисячі машин. Це у 2,5 рази більше ніж минулого року.

Одна з головних причин зростання виробництва – повернення до виробничих лав Запорізького автозавода, який зараз переважно спеціалізується на виробництві автомобілів з російських комплектуючих.

В Запоріжжя збирають майже весь модельний ряд «Лади» та Renault Arkana з машинокомплектів, які український завод отримує з російського заводу Renault. Також у 2021 році ЗАЗ почав отримувати російські комплектуючі сімейства моделі Kia Rio.

Про те, що виробництво автомобілів в Україні зростає переважно за рахунок машин російського походження опосередковано свідчить статистика продажів нових авто. Так, ще на початку квітня «Главком.Техно» повідомляв про те, що на українському ринку рекордно зросли продажі російських автомобілів.

В перший місяць весни українці купили майже 200 автомобілів «Лада». Такого результату у російської марки в Україні не було з березня 2016 року, коли вона примудрилася продати 224 автомобіля (дані «Укравтопром»).

І це незважаючи на те що, відповідно до постанови уряду, з початку 2020 року імпорт в Україну автомобілів, вироблених на території Росії, заборонено.

Але росіяни придумали, як обійти заборону – замість готових автомобілів вони почали завозити в Україну комплектуючі, які під заборону не потрапили. Збирають російські «Лади» на Запорізькому автозаводі, який належить корпорації «Укравто». Детально цю схему «Главком» описував у матеріалі за цим посиланням.

«Укравто» також є найбільшим дистриб’ютором автомобілів «Лада» в Україні.

Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.

Нагадаємо, що з 2017 року бренд Lada є частиною групи Renault.