В Україні почали діяти нові камери автофіксації порушень: карта

Увага, водії: де саме варто пригальмувати

В Україні введено в експлуатацію 201 комплекс автофіксації

На дорогах України вже встановлено вже понад 200 приладів для фіксації порушень водіями ПДР. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook керівник Департаменту патрульної поліції, полковник поліції Олексій Білошицький.

Так, вже починаючи з 13 жовтня, в Україні введено в експлуатацію ще 23 подібних комплексів. Вони встановлені на дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів, а також у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Чернігівській областях.

Прилади фіксації правопорушень контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розміщення приладів:

м. Кременчук (один прилад контролю «Каскад»):

274 квартал, 4 у напрямку просп. Полтавського.

м. Черкаси (один прилад контролю «Каскад»):

просп. Хіміків, 50 у напрямку вул. Чорновола.

м. Луцьк (чотири прилади контролю «Каскад»):

вул. В'ячеслава Чорновола, 17 у напрямку вул. Петра Маха.

вул. Ковеля, 144 у напрямку вул. Старицького.

вул. Ковеля, 147 у напрямку вул. Лєскова.

вул. Конякіна, 18-А у напрямку вул. Ківерцівська.

м Львів (три прилади контролю «Каскад»):

вул. Стрийська, 292 у напрямку вул. Іоанна Павла II.

вул. Василя Стуса, 39 у напрямку просп. Червоної Калини.

вул. Шевченко, 313 у напрямку вул. Івана Величковського.

Вінницька область (один прилад контролю «Каскад»):

на 376 км + 261 автодороги М-30 у напрямку м. Хмельницький.

Волинська область (один прилад контролю «Каскад»):

на 19 км + 098 автодороги Н-22 у напрямку м. Володимир-Волинський.

Донецька область (п’ять приладів контролю «Каскад»):

на 651 км + 922 автодороги М-03 у напрямку м. Слов'янськ.

на 621 км + 111 автодороги М-14 у напрямку с. Комишувате.

на 681 км + 488 автодороги Н-08 у напрямку м. Маріуполь.

на 6 км + 817 автодороги Н-20 у напрямку м. Краматорськ.

на 183 км + 107 автодороги Н-20 у напрямку м. Маріуполь.

Запорізька область (три прилади контролю «Каскад»):

на 279 км + 345 автодороги М-18 в напрямку. Запоріжжя.

на 276 км + 252 автодороги М-18 в напрямку. Харків.

на 263 км + 637 автодороги М-18 в напрямку. Запоріжжя.

Миколаївська область (один прилад контролю «Каскад»):

на 191 км + 346 автодороги Н-24 в напрямку. Миколаїв.

Рівненська область (два прилади контролю «Каскад»):

на 340 км + 202 автодороги М-06 в напрямку с. Панталія.

на 371 км + 971 автодороги М-06 в напрямку. Львів.

Чернігівська область (один прилад контролю «Каскад»):

на 11 км + 903 автодороги Н-27 в напрямку Мена .

Тож уже з 13 жовтня в Україні введено в експлуатацію 201 комплекс автофіксації.

Нагадаємо, із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.

На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.