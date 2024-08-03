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Українські спецслужби вчать повстанців з Малі керувати БпЛА – Le Monde

Юлія Войцехівська
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Українські спецслужби вчать повстанців з Малі керувати БпЛА – Le Monde
Повстанці заявили, що мають зв'язки з українцями, але так само як і з усіма іншими – французами, американцями та рештою
фото з відкритих джерел

Українська влада надає повстанцям у Малі стратегічну інформацію

Українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами у Малі, зокрема навчаючи їх керувати безпілотниками. Про це пише французьке видання Le Monde.

За словами одного з командирів повстанців, «обміни» з українськими спецслужбами справді відбуваються, щоб побачити, як можна співпрацювати.

Як стверджують інші джерела Le Monde, українська влада надає повстанцям у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використання безпілотників.

«Ми маємо зв'язки з українцями, але так само як і з усіма іншими – французами, американцями та рештою», – заявив речник CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан.

Нагадаємо, після нападу повстанців-туарегів на бойовиків ПВК «Вагнера» у Малі спостерігаються «конкретні військові наслідки». Зокрема, Росія перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.

Як повідомлялося, повстанці-туареги з руху CSP-PSD оприлюднили фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК «Вагнера» в африканській країні Малі.

Як стало відомо, бій відбувся в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня. Повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 «вагнерів».

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Теги: Україна безпілотник дрон

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