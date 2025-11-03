Українці встановили рекорд із купівлі нових автомобілів: список найпопулярніших брендів

Головна Техно Авто
Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У жовтні українці придбали на 14 % авто більше, у порівнянні з вереснем 2025 року
Цього разу ринок українських авто очолив китайський бренд BYD – головний виробник електрокарів у Китаї

У жовтні українці придбали рекордну кількість нових автомобілів за останні 13 місяців. Експерти «Укравтопрому»‎ зазначають, усього було придбано 7,8 тисячі авто, що більше за минулий рік в 1,3 рази та на 14 %, в порівнянні з вереснем 2025 року. Про це пише «Главком».

Цього разу ринок українських авто очолив китайський бренд BYD – головний виробник електрокарів у Китаї. У 2025 році BYD перевищив свої продажі в 6,5 разів, у порівнянні з минулим роком. Також українці найбільше обирали японські та німецькі марки авто, а саме Toyota та Volkswagen.

Десять найпопулярніших автомобільних брендів жовтня:

  • BYD − 1199 одиниць (+552 %);
  • Toyota − 978 (+44 %);
  • Volkswagen − 856 (+136 %);
  • Škoda − 626 (+55 %);
  • Renault − 494 (-37 %);
  • Hyundai − 357 (+85 %);
  • BMW − 302 (-24 %);
  • Audi − 262 (+38 %);
  • Zeekr − 259 (+131 %);
  • Nissan − 196 (+1 %).

Серед найпопулярніших моделей авто визначають Volkswagen ID.Unyx. «Усього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3 % більше ніж торік», – зазначають експерти «Укравтопрому»‎.

Раніше «Главком» писав про те, що на китайському ринку автомобілів з’явився новий лідер. За підсумками першого півріччя 2024 року, бестселером став електромобіль BYD Dolphin. Ця модель обійшла всіх конкурентів, що свідчить про зростаючий успіх китайських брендів на власному ринку. Загальний обсяг продажів BYD Dolphin дозволив йому не лише очолити сегмент електромобілів, але й випередити такі популярні моделі, як Tesla Model Y та Volkswagen Lavida, які також увійшли до п’ятірки лідерів.

«Главком» також розповідав про те, що як електромобілі в Україні під час війни впливають на енергосистему. За даними Інституту дослідження авторинку, станом на жовтень 2025 року в Україні зареєстровано 193,5 тис. електричних транспортних засобів. Аналітики зазначають, що 98 % з них – це легкові електромобілі.

Теги: українці авторинок автопарк Китай автомобіль

