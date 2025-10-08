Брюссель погодив оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Посли ЄС погодили новий текст угоди про торгівлю з Україною, остаточне затвердження відбудеться 13 жовтня

Посли держав-членів ЄС схвалили нову редакцію угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) з Україною. Остаточне затвердження документа відбудеться 13 жовтня на рівні міністрів держав Євросоюзу. Угода замінить «торговельний безвіз», термін дії якого закінчився у червні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську правду.

Повідомляється, що рішення було погоджене на рівні послів держав-членів ЄС у Брюсселі 8 жовтня. Комітет постійних представників ЄС (Coreper) схвалив текст угоди, після чого Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ затвердить документ у понеділок, 13 жовтня.

«Coreper (Комітет постійних представників ЄС) сьогодні схвалив це рішення, і я можу підтвердити, що акт буде ухвалено в понеділок Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ», – на умовах анонімності повідомив європейський посадовець, обізнаний з процесами.

За словами джерела, після затвердження з боку Євросоюзу угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною «буде затверджена в рамках комітету асоціації між ЄС та Україною у торговельній конфігурації, створеному відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, після того як Україна також затвердить свою позицію».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу укласти угоду про вільну торгівлю між Україною та США. Україна зацікавлена в таких угодах із усіма країнами G7, навіть попри те, що США наразі не є її основним торговельним партнером.

Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що угода є перезапуском документа 2010 року, адаптованого до сучасних економічних умов.

Україна попередила про серйозні економічні наслідки у разі припинення безмитної торгівлі з Європейським Союзом. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що такий крок може стати «дуже неправильним сигналом» для української економіки та серйозно вдарити по експортоорієнтованих підприємствах.