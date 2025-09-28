Раніше на перетин каньйону необхідно було близько двох годин, тепер же перетнути його можна усього за дві хвилини

Міст будували три роки, вартували роботи $300 мільйонів

У Китаї офіційно відкрили «найвищий міст у світі», що має значно спростити життя місцевим мешканцям в одній з китайських провінцій. Як інформує «Главком», про це пише The Sun.

Міст Хуацзян простягнувся через Великий каньйон у провінції Гуйчжоу. Внизу – річка Бейпан, а на висоті 625 метрів над нею – автомагістраль із двома смугами руху і додатковою смугою безпеки в обох напрямках.

Китайський міст є у дев'ять разів вищим за знаменитий міст Золоті Ворота у Сан-Франциско та вдвічі вищим за Ейфелеву вежу в Парижі. Він лише трішечки не дотягує до висоти найвищого хмарочосу в Китаї – 128-поверхової Шанхайської вежі, що має 632 метри.

Будівництво нового мосту тривало три роки і вимагало не лише значних фінансових витрат (понад $300 мільйонів), але й застосування найсучасніших технологій і матеріалів. Щоб не помилитися, будівельникам доводилося корегувати свою роботу за допомогою супутників і безпілотників.

Довжина мосту за сучасними мірками не є надзвичайною: загалом 2890 метрів, з яких на центральний проліт припадає 1420 метрів. Міст є частиною важливої автомагістралі, що сполучає два райони провінції Гуйчжоу. Раніше на перетин каньйону водіям доводилося витрачати близько двох годин, тепер же перетнути його можна усього за дві хвилини.

