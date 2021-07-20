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    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)

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    Субкомпактний кросовер Nissan Juke / Фото: Nissan - В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    Субкомпактний кросовер Nissan Juke / Фото: Nissan

    Український офіс Nissan почав приймати замовлення на новий Juke – маленький кросовер, який колись входив до десятки найпопулярніших автомобілів країни

    В Україні чергове повернення зниклого безвісти кросовера. Нещодавно в автосалонах знову з’явився Renault Captur. І ось чергова гарна новина: український офіс Nissan почав приймати замовлення на новий Juke – маленький кросовер, який колись входив до десятки найпопулярніших автомобілів країни.

    Нове покоління Nissan Juke дебютувало ще у 2019 році. Але до України новинка дісталася лише за два роки.

    Цікаво, що Captur та Juke побудовані на одній платформі. У порівнянні з попередником новий Juke збільшився в габаритах. При цьому кросовер «схуд» на 23 кілограми.

    Приріст в габаритах позитивно позначився на просторі салону: запас для ніг задніх пасажирів збільшився на 58 міліметрів, а простору над головою стало більше на 11 міліметрів. Крім того, у новинки на 20% збільшився багажник: заявлений обсяг – 422 літра.

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    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)

    Модель нового покоління зберегла фірмову оптику, «потаємну» ручку відкривання задніх дверей, обводи колісних арок і стильні колірні рішення.

    Салон навпаки став більш консервативним: восьмидюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи за сучасними мірками невеликий. А основні функції, як і раніше активуються, аналоговими клавішами.

    Виробник обіцяє більш якісні матеріали обробки, розширені можливості персоналізації і нові комфортні передні крісла, обшиті комбінованою шкірою.

    Juke можна оснастити адаптивним круїз-контролем, асистентом контролю рядності, системами автоматичного гальмування, розпізнавання знаків, пішоходів і велосипедистів, а також активним контролем «сліпих» зон.

    Під капотом – літровий 117-сильний турбодвигун спільної розробки альянсу Renault-Nissan і Daimler. Силовий агрегат поєднується з 6-ступінчастою «механікою» або 7-ступінчастим «роботом».

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    Теги: кросовери Nissan авторинок Nissan Juke
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    В Україну повертається популярний японський кросовер (фото)