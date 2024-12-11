В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували

Лідером сегмента серед нових моделей у звітному періоді був кросовер Toyota RAV-4

Автомобілі з гібридними силовими установками на ринку України користуються попитом. Їхні продажі з кожним місяцем зростають. До того ж, все частіше українці віддають перевагу новим моделям цього типу. Про це пише «Укравтопром».

У листопаді на український облік поставили 1800 гібридних авто (HEV та PHEV). Це на 5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Частка нових автомобілів у цій кількості реєстрацій зросла на 7% і становить 66%.

Лідером сегмента серед нових моделей у звітному періоді був кросовер Toyota RAV-4, а серед уживаних – Ford Fusion.

До ТОП-3 найпопулярніших нових гібридів увійшли:

Toyota RAV-4 – 194 реєстрації;

Audi Q8 – 82 реєстрації;

Toyota Camry – 72 реєстрації.

Серед вживаних гібридних авто попитом мали:

Ford Fusion US – 47 реєстрацій;

Toyota Prius – 38 реєстрацій;

Kia Niro – 36 реєстрацій.

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