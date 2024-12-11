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В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували
Все частіше українці віддають перевагу новим моделям гібридного типу
фото з відкритих джерел

Лідером сегмента серед нових моделей у звітному періоді був кросовер Toyota RAV-4

Автомобілі з гібридними силовими установками на ринку України користуються попитом. Їхні продажі з кожним місяцем зростають. До того ж, все частіше українці віддають перевагу новим моделям цього типу. Про це пише «Укравтопром».

У листопаді на український облік поставили 1800 гібридних авто (HEV та PHEV). Це на 5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Частка нових автомобілів у цій кількості реєстрацій зросла на 7% і становить 66%.

Лідером сегмента серед нових моделей у звітному періоді був кросовер Toyota RAV-4, а серед уживаних – Ford Fusion.

До ТОП-3 найпопулярніших нових гібридів увійшли:

  • Toyota RAV-4 – 194 реєстрації;
  • Audi Q8 – 82 реєстрації;
  • Toyota Camry – 72 реєстрації.

Серед вживаних гібридних авто попитом мали:

  • Ford Fusion US – 47 реєстрацій;
  • Toyota Prius – 38 реєстрацій;
  • Kia Niro – 36 реєстрацій.

Нагадаємо, що у 2024 році пік замовлень таксі в Україні припадав на вечірній час – з 19:00 до 20:00. Увечері люди найчастіше викликають таксі, адже саме в цей час вони завершують робочий день, повертаються додому або поспішають на вечірні заходи.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

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Теги: авторинок автомобіль українці

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