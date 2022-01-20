Водіям розповіли, як уникнути аварії під час ожеледиці: поради поліції

Патрульна поліція розповіла, як треба поводитися на дорозі, щоб уникнути аварії взимку на слизькій дорозі

Синоптики прогнозують значне погіршення погоди. А це означає, що на дорогах буде ожеледиця. Керувати автомобілем в таких умовах дуже непросто. Тож, щоб уникнути аварії, треба виконувати певні правила.

«Главком» наводить 10 порад, які ми сформулювали за мотивами допису Патрульної поліції. Вони допоможуть водіям уникнути аварій під час зимових подорожей.

1. Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви.

2. Якщо не впевнені у своїх водійських навичках, краще скористайтеся громадським транспортом.

3. Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.

4. Їдьте плавно, уникайте різких рухів кермом, рівномірно й виважено користуйтеся педалями.

5. Тримайте дистанцію і гальмуйте завчасно.

6. Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

7. Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух).

8. Особливо уважним треба бути на мостах та естакадах, які за низьких температур леденіють.

9. Уважно слідкувати за іншими учасниками руху. Намагайтеся передбачати їхні маневри.

10. Не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.