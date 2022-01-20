Автомобілістів обмежили в правах. Переоформити машину зможуть без їх згоди

В Україні змінилися деякі правила реєстрації автомобілів. У деяких випадках машину можна переоформити без власника

Відтепер у деяких випадках автомобілісти не можуть вплинути на переоформлення техніки на нового власника. Кабмін дозволив сервісним центрам МВС за певних умов робити це без згоди діючого хазяїна, повідомляє видання Auto-Consulting.

Переоформити без згоди власника можуть, наприклад, автомобіль, що був конфіскований за борги.

Для влади це нововведення дуже актуальне, адже наприкінці минулого року виконавча служба почала активно забирати автомобілі у боржників. Проте сервісні центри відмовлялися реєструвати такий транспорт на нових покупців через те, що не було згоди діючих хазяїв. Тепер шлях до торгівлі конфіскованими машинами вільний.

Коли можна залишитися без машини

Машини почали активно забирати у водіїв наприкінці минулого. Виконавча служба отримала дозвіл конфісковувати транспорт у тих, хто не сплатив штрафи за перевищення швидкості.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Тригером до такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Тому вилучення авто боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочалося саме з Харкова. Першим під удар влади потрапив власник люксового Mercedes, який заборгував державі 80 тис. грн.

«Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тис. боргу за нетверезе водіння. Два епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною. Порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки», – написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.

Інші обмеження для водіїв

Також наприкінці минулого року в Україні почали видавати водійські посвідчення, які обмежують права деяких автомобілістів. Відтепер українці, які навчалися керувати автомобілем з автоматичною коробкою передач, не матимуть права сідати за кермо машин з «механікою».

Відповідну позначку міститимуть всі водійські посвідчення.

«З 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78». З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою», – йшлося у повідомлені Головного сервісного центру МВС.

Таке нововведення у відомстві пояснюють європейською практикою.

Проте спеціальні позначки для «автоматників» – це далеко не єдине нововведення, яке чекає на українських водіїв, як майбутніх, так і теперішніх.

Інші зміни у водійських правах

Окрім типу трансмісії водійське посвідчення нового зразка може містити й іншу інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;

обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.

Зміни у процедурі складання іспитів

Внесено зміни і до процедури складання іспитів на отримання водійських прав в Україні. У разі відкриття відразу двох категорій іспит здається за вищою з них. Такими вважаються категорії:

DE відносно D1E;

D відносно до D1;

CE відносно до C1E;

C відносно до C1;

A відносно до A1.

До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про всі зміни, які чекають на водіїв наступного року, ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.