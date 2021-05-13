Як може виглядати найдешевший універсал Skoda

Дизайнери уявили, як виглядатиме нова Skoda Fabia в кузові «універсал»

Нещодавно Skoda презентувала нове – четверте – покоління своєї найдешевшої моделі Fabia. Новинка дебютувала в кузові «хетчбек». Але згодом з’явиться і традиційна для цієї моделі версія в кузові «універсал».

Офіційних фотографій універсалу поки немає. Але дизайнери вже виклали в мережу свої версії новинки. Одним Так, наприклад, свою версію «універсальної» Fabia презентувало іспанське видання Motor.es.

Зазначається, що це буде найдешевший універсал Skoda, який в лінійці Combi стоятиме нижче Superb і Octavia. На думку художників видання, саме такий дизайн отримає серійна модель.

Очікується, що новинку продаватимуть не на всіх європейських ринках. Цілком ймовірно, це продиктовано популярністю кросоверів і позашляховиків, які поступово витісняють традиційних представників своїх класів. Але на ринках Центральної Європи універсали все ще популярні.

Skoda Fabia 2022

Четверте покоління Skoda Fabia було презентовано на початку травня 2021 року. Модель переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza. Це дозволило не тільки розширити набір електронних систем, але і завдяки оптимізованій конструкції кузова і шасі отримати масу машини на колишньому рівні.

Більш детальну інформацію про новинку ви знайдете за цим посиланням.

В Україні нова «Фабія» з’явиться наприкінці 2021 року. В лінійці силових агрегатів буде лише один мотор та одна трансмісія. Всі подробиці про українські комплектації – за посиланням.

Нагадаємо, що в Європі також стартували продажі першого електромобіля чеської марки – Skoda Enyaq. Але цю новинку у офіційних дилерів українці найближчим майбутнім також не побачать. Адже компанія вирішила поки що не представляти Enyaq в Україні.

А ось BMW оголосила про старт продажів в Україні свого найкрутішого електромобіля. Детальніше про це – за посиланням.

Які ще електромобілі дебютують в Україні у 2021 році, дивиться за цим посиланням.