Юнак розбив електромобіль Tesla за дивних обставин (відео)

У США молодик в’їхав на кросовері Tesla у скляну стіну. Що стало причиною аварії, невідомо

У США сталася незвична аварія за участі електричного кросовера Tesla Model Y. Молодик в’їхав у скляну стіну складського приміщення. Причому відео не дає зрозуміти, чому саме так сталося. Адже у водія було достатньо часу та місця щоб загальмувати, або повернути в інший бік.

Єдиним логічним поясненням цього інциденту можуть бути технічні несправності, або емоційний став водія після зіткнення з чимось на дорозі, що нагадує водостік.

На відео добре видно, як хлопець наїхав на люк, після чого кросовер підстрибнув, і в цей момент, судячи з усього, водій втратив контроль над електромобілем, який їхав зі швидкістю майже 100 кілометрів на годину.

А далі Model Y вилетів на перехрестя, проїхав газоном і врізався у скляну стіну складського приміщення. Коли друзі підбігли до водія, той заявив «це лайно не гальмує, бро».

На щастя, ніхто, окрім автомобіля та деяких відправлень на складі, не постраждав. Хоча роликом вже зацікавилася поліція.

А ось у Києві водій примудрився заїхати на вантажівці у фонтан. Як це було, дивіться за цим посиланням.