Женевський автосалон скасували втретє поспіль

На Женевському автосалоні щорічно презентують новинки головних світових автомобільних брендів

Організатори міжнародного Женевського автосалону, – одніє з провідних виставок в світі, на якій щорічно презентують новинки головних світових автомобільних брендів, – вирішили не проводити його в 2022 році через пандемію коронавірусу. Про це повідомили організатори автосалону.

У GIMS заявили, що скасування виставки пов'язане з проблемами, викликаними пандемією Covid-19. У їх числі обмеження на пересування між країнами для представників автокомпаній, відвідувачів і журналістів, а також дефіцит напівпровідників.

Організатори виставки відзначили, що розраховують влаштувати захід в 2023 році. Останній раз автомобільне шоу в Женеві, яке проводиться з 1905 року, відбулося в 2019-му. У 2020 році через пандемію коронавірусу його скасували вперше.

Нагадаємо, Австралія вперше із початку пандемії відкриє кордони.

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