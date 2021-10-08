  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Женевський автосалон скасували втретє поспіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Женевський автосалон через пандемію коронавірусу знову перенесли - Женевський автосалон скасували втретє поспіль
    Женевський автосалон через пандемію коронавірусу знову перенесли
    Фото з відкритих джерел

    На Женевському автосалоні щорічно презентують новинки головних світових автомобільних брендів

    Організатори міжнародного Женевського автосалону, – одніє з провідних виставок в світі, на якій щорічно презентують новинки головних світових автомобільних брендів, – вирішили не проводити його в 2022 році через пандемію коронавірусу. Про це повідомили організатори автосалону.

    У GIMS заявили, що скасування виставки пов'язане з проблемами, викликаними пандемією Covid-19. У їх числі обмеження на пересування між країнами для представників автокомпаній, відвідувачів і журналістів, а також дефіцит напівпровідників.

    Організатори виставки відзначили, що розраховують влаштувати захід в 2023 році. Останній раз автомобільне шоу в Женеві, яке проводиться з 1905 року, відбулося в 2019-му. У 2020 році через пандемію коронавірусу його скасували вперше.

    Нагадаємо, Австралія вперше із початку пандемії відкриє кордони.

    Читайте також статтю: Скасування безвізу? Що стоїть за політичним шантажем України
    Теги: автомобіль виставка вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Женевський автосалон скасували втретє поспіль