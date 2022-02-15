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    Жінки обрали найкращі автомобілі 2022 року (фото)

    Жінки назвали Peugeot 308 найкращим міським автомобілем року - Жінки обрали найкращі автомобілі 2022 року (фото)
    Жінки назвали Peugeot 308 найкращим міським автомобілем року
    фото з відкритих джерел

    Названо переможців конкурсу Women's World Car of the Year у 2022 році

    Журі конкурсу «Жіночий автомобіль року» опублікувало перелік найкращих автомобілів цього року. Одна з цих моделей отримає звання абсолютного переможця, якого оголосять 8 березня.

    Найкращі машини обирають 56 жінок із 40 країн. Вони вивчили 65 нових моделей, випущених у 2021 році, та назвали переможців у шести категоріях – причому у трьох із них лідирують електрокари.

    Автомобілі вибиралися за безліччю параметрів. Кожен з них повинен перевершувати суперників за сегментом у безпеці, задоволенні від водіння, рівні комфорту та технологій, а також у дизайні та за співвідношенням ціни та якості.

    Крім цього, найкращі автомобілі мають бути енергетично ефективними і не впливати на навколишнє середовище.

    В результаті до фіналу потрапили шість автомобілів. Серед них три – електромобілі:

    • у категорії «Великий автомобіль» найкращим став «батарейний» кросовер Ford Mustang Mach-E.
    • у категорії «Великий позашляховик» – електричний кросовер BMW iX;
    • найкращою високопродуктивною моделлю жінки визнали електричний седан Audi e-Tron GT.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Kia Sportage
    BMW iX
    Ford Mustang Mach-E
    Jeep Wrangler 4xe
    Audi e-Tron GT
    Peugeot 308
    Women's World Car of the Year

    Крім цього, одне місце дісталося електрифікованому Jeep Wrangler 4xe, який обійшов конкурентів у категорії повнопривідних автомобілів та пікапів.

    Ще два титули – «Міський автомобіль» та «Сімейний кросовер» 2022 року – журі присудило Peugeot 308 та Kia Sportage відповідно.

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    Теги: Електромобілі Jeep Wrangler Kia Sportage Kia BMW Audi BMW iX Audi e-tron GT Peugeot Jeep Mustang Mach-E Ford
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    Жінки обрали найкращі автомобілі 2022 року (фото)