Жінки обрали найкращі автомобілі 2022 року (фото)

Названо переможців конкурсу Women's World Car of the Year у 2022 році

Журі конкурсу «Жіночий автомобіль року» опублікувало перелік найкращих автомобілів цього року. Одна з цих моделей отримає звання абсолютного переможця, якого оголосять 8 березня.

Найкращі машини обирають 56 жінок із 40 країн. Вони вивчили 65 нових моделей, випущених у 2021 році, та назвали переможців у шести категоріях – причому у трьох із них лідирують електрокари.

Автомобілі вибиралися за безліччю параметрів. Кожен з них повинен перевершувати суперників за сегментом у безпеці, задоволенні від водіння, рівні комфорту та технологій, а також у дизайні та за співвідношенням ціни та якості.

Крім цього, найкращі автомобілі мають бути енергетично ефективними і не впливати на навколишнє середовище.

В результаті до фіналу потрапили шість автомобілів. Серед них три – електромобілі:

у категорії «Великий автомобіль» найкращим став «батарейний» кросовер Ford Mustang Mach-E.

у категорії «Великий позашляховик» – електричний кросовер BMW iX;

найкращою високопродуктивною моделлю жінки визнали електричний седан Audi e-Tron GT.

Крім цього, одне місце дісталося електрифікованому Jeep Wrangler 4xe, який обійшов конкурентів у категорії повнопривідних автомобілів та пікапів.

Ще два титули – «Міський автомобіль» та «Сімейний кросовер» 2022 року – журі присудило Peugeot 308 та Kia Sportage відповідно.