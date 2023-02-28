У Китаї створили пристрій, який дозволяє цілуватися на відстані

Користувачі можуть «завантажувати» свої поцілунки в додаток, щоб інші могли їх завантажити та спробувати

Пристрій здатний імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух і температуру губ користувача

У Китаї створили пристрій з теплими, рухомими силіконовими «губами». Як стверджує виробник, такий девайс дозволить парам, які перебувають на відстані, ділитися «справжньою» фізичною близькістю. Про це повідомляє CNN.

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Оснащений датчиками тиску, пристрій, як кажуть виробники, здатний імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух і температуру губ користувача. Разом із рухом девайс також може передавати звук відправника.

Щоби відправити поцілунок, користувачам потрібно завантажити застосунок для мобільного телефону та під'єднати пристрій до зарядного порту телефону. Після створення пари зі своїми партнерами у застосунку пари можуть почати відеодзвінок і передавати копії своїх поцілунків одне одному.

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Хоча багато користувачів соціальних мереж побачили в пристрої смішну сторону, інші розкритикували його як «вульгарний» і «моторошний». Деякі висловлювали занепокоєння, що неповнолітні можуть купувати та використовувати його.

За даними китайської державної газети Global Times, винахід запатентовано Чанчжоуським професійним інститутом мехатронних технологій.

«В університеті я підтримував стосунки зі своєю дівчиною на відстані, тому ми спілкувалися одне з одним лише телефоном. Саме звідси прийшло натхнення для створення цього пристрою», — цитує Global Times Цзяна Чжунлі, провідного винахідника конструкції.

Газета пише, що Цзян подав заявку на патент у 2019 році, але патент закінчився в січні 2023 року, і тепер Цзян сподівається, що хтось інший зможе розширити та вдосконалити дизайн.

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Подібний винахід «Кіссінджер» був запущений Інститутом уявлень у Малайзії у 2016 році. Але він був у формі чутливої ​​до дотику силіконової подушечки, а не реалістичних губ.

Хоча цей китайський пристрій рекламується для стосунків на відстані, він також дозволяє користувачам анонімно створювати пари з незнайомцями за допомогою функції «квадрат поцілунків» у застосунку. Якщо двоє незнайомців вдало підходять і подобаються одне одному, вони можуть попросити обмінятися поцілунками.

Користувачі також можуть «завантажувати» свої поцілунки в додаток, щоб інші могли їх завантажити та спробувати.

Нагадаємо, що падіння продажів смартфонів у Китаї за 2022 рік побило десятилітній рекорд. Вперше з 2013 року річний обсяг продажів смартфонів впав нижче 300 млн пристроїв.