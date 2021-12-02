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    Apple назвала найкращі ігри та додатки цього року

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    Названо переможців&nbsp;App Store Awards у 2021 році - Apple назвала найкращі ігри та додатки цього року
    Названо переможців App Store Awards у 2021 році
    зображення: Apple

    Американська компанія назвала переможців премії App Store Awards у 2021 році

    Компанія Apple визначила найкращі додатки та ігри 2021 року та відзначила їх нагородою App Store Awards. До списку переможців увійшли п'ять застосунків та п'ять ігор для різної техніки Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple TV та Apple Watch.

    Найкращий додаток для:

    • iPhone – Toca Life World від Toca Boca;
    • iPad – LumaFusion від LumaTouch;
    • Mac – Craft від Luki Labs Limited;
    • Apple TV – DAZN від DAZN Group;
    • Apple Watch – Carrot Weather від Grailr.

    Найкраща гра для:

    • iPhone – League of Legends: Wild Rift від Riot Games;
    • iPad – MARVEL Future Revolution від Netmarble Corporation;
    • Mac – Myst від Cyan;
    • Apple TV – Space Marshals 3 від Pixelbite;
    • Arcade Game (новий ігровий сервіс Apple) – Fantasian від Mistwalker.

    Apple також назвала головний тренд 2021 року. Це – Connection («згуртованість»). Багато ігор та програм, за оцінкою працівників Apple, цього року об'єднали людей по всьому світу, щоб задовольнити їхні особисті, соціальні та професійні запити.

    До таких застосунків та ігор відносяться;

    • Among Us!;
    • Bumble;
    • Canva;
    • EatOkra;
    • Peanut.

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    Теги: Apple
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    Apple назвала найкращі ігри та додатки цього року