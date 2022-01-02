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    Apple попередила постачальників про зниження попиту на iPhone 13

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    Apple попередила постачальників про зниження попиту на iPhone 13 - Apple попередила постачальників про зниження попиту на iPhone 13
    Apple попередила постачальників про зниження попиту на iPhone 13
    фото з відкритих джерел

    Американська компанія попередила постачальників про зниження попиту на лінійку iPhone 13 через дефіцит чипів

    Як повідомляє Bloomberg, Apple попередила постачальників, що не очікує зростання продажів лінійки iPhone 13 до новорічних свят та пізніше.

    Компанія вже скоротила кількість замовлень за рік до 80 мільйонів, якщо порівнювати з попереднім планом у 90 мільйонів. За даними інсайдерів, Apple планувала компенсувати більшу частину падіння в наступному році. Проте зараз компанія повідомила партнерам-виробникам, що цього може не статися, і вони можуть не побачити очікуваного збільшення замовлень.

    Причиною падіння продажів компанія називає довгий час очікування покупцями смартфонів iPhone 13 через дефіцит чипів. За високої конкуренції на ринку це заважає втримати інтерес клієнтів, які обирають доступні для покупки пристрої. В Apple зауважують, що компанія нібито обмежена тим, скільки iPhone можна зібрати з доступними деталями, а не самим попитом.

    Як би там не було, Apple більше не розкриває, скільки одиниць iPhone вона продає за квартал, але скорочення замовлення на виробництво смартфонів, безсумнівно, вплине на дохід компанії.

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    Теги: Apple
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    Apple попередила постачальників про зниження попиту на iPhone 13