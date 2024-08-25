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Apple презентує нові гаджети 10 вересня – Bloomberg

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Apple презентує нові гаджети 10 вересня – Bloomberg
фото:Bloomberg

Нові моделі телефонів отримають трохи більші екрани для про-версій та допрацьовані камери, але загалом залишаться схожими на попереднє покоління

Компанія Apple Inc. планує провести свою найбільшу презентацію року 10 вересня, де представить низку нових продуктів, включаючи останні моделі iPhone, Apple Watch та AirPods. Ця подія, яка традиційно відбувається у вересні, є однією з найбільш очікуваних у світі технологій. Про це інформує Bloomberg.

За інформацією інсайдерів, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня. Це дозволить Apple зафіксувати частину доходу від продажу пристроїв у поточному фінансовому кварталі, що особливо важливо на тлі деякого зниження продажів смартфонів та носимих пристроїв у попередніх кварталах.

Що очікувати від нових продуктів?

  • iPhone 16: очікується, що нові моделі iPhone 16 отримають більші екрани на версіях Pro, покращені камери та нові функції, такі як спеціальна кнопка для зйомки фотографій.
  • Apple Watch та AirPods: також очікується оновлення лінійки смарт-годинників Apple Watch та бездротових навушників AirPods.
  • Apple Intelligence: однією з найбільш інтригуючих новинок може стати набір інструментів штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence. Поки що деталей про цю технологію небагато, але вона може значно розширити можливості пристроїв Apple.

Аналітики прогнозують, що виручка Apple у наступному кварталі, який збігається з сезоном відпусток, зросте на 7% до $128,4 млрд, значною мірою завдяки продажам нових iPhone.

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Теги: Apple AirPods

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