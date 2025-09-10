Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone

Базові версії – iPhone 16 та iPhone 16е – все ще продаються

Скорочення лінійки продажів відбулося одразу після презентації нових моделей

Компанія Apple зняла з продажу чотири моделі iPhone – iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max – після презентації свого нового смартфона. Водночас базові моделі iPhone 16 та 16е залишилися доступними, а їхня ціна знизилася, передає «Главком».

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті технологічного гіганта, виробництво iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max було припинено. Це пов'язано з випуском новішої моделі, яка вже замінила їх у лінійці. Наразі ці чотири моделі недоступні для замовлення на сайті Apple.

Базові версії – iPhone 16 та iPhone 16е – все ще продаються. Їхня вартість була знижена, що робить їх більш привабливими для покупців. Ціна на iPhone 16 тепер стартує від $699, а на iPhone 16е – від $599.

Як відомо, компанія Apple офіційно представила нове покоління своїх смартфонів – iPhone 17. Лінійка включає чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності, передає «Главком».

Також 9 вересня, компанія Apple представила нові Apple Watch і AirPods 3.