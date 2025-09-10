Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone
Базові версії – iPhone 16 та iPhone 16е – все ще продаються
Фото: Apple

Скорочення лінійки продажів відбулося одразу після презентації нових моделей

Компанія Apple зняла з продажу чотири моделі iPhone – iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max – після презентації свого нового смартфона. Водночас базові моделі iPhone 16 та 16е залишилися доступними, а їхня ціна знизилася, передає «Главком».

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті технологічного гіганта, виробництво iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max було припинено. Це пов'язано з випуском новішої моделі, яка вже замінила їх у лінійці. Наразі ці чотири моделі недоступні для замовлення на сайті Apple.

Базові версії – iPhone 16 та iPhone 16е – все ще продаються. Їхня вартість була знижена, що робить їх більш привабливими для покупців. Ціна на iPhone 16 тепер стартує від $699, а на iPhone 16е – від $599.

Як відомо, компанія Apple офіційно представила нове покоління своїх смартфонів – iPhone 17. Лінійка включає чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності, передає «Главком».

Також 9 вересня, компанія Apple представила нові Apple Watch і AirPods 3.

Читайте також:

Теги: Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію, маючи товщину всього 5,6 мм
Акції Apple впали після презентації iPhone 17
Сьогодні, 00:04
Генсек НАТО Марк Рютте, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, Денис Шмигаль, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (зліва направо) присутні на засіданні у форматі «Рамштайн»
Засідання «Рамштайну», презентація Apple. Головне за 9 вересня
Вчора, 21:31
Apple Watch Ultra 3 отримали збільшений дисплей
Представлено нові Apple Watch і AirPods 3 (відео)
Вчора, 21:14
iPhone 17 отримав ультрашвидкісну зарядку
Apple представила iPhone 17 у п'яти кольорах: перші фото
Вчора, 20:52
Презентація Apple 2025: трансляція
Презентація Apple 2025: трансляція
Вчора, 20:04
Презентація нового iPhone 17 буде 9 вересня 2025 року
Скільки коштуватиме iPhone 17: експерти дали прогноз
7 вересня, 22:20
Очікується, що Apple запровадить функцію eSIM в деяких або всіх моделях iPhone 17 у вересні
Буде лише eSIM: Apple планує повністю відмовитися від фізичних SIM-карт в нових iPhone
1 вересня, 18:27
Apple представить нові iPhone на презентації 9 вересня
Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17
29 серпня, 18:35
Очікується, що компанія представить нову лінійку iPhone 17 вже 9 вересня
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
23 серпня, 23:51

Девайси

Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone
Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone
iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді: все, що відомо про новинки від Apple
iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді: все, що відомо про новинки від Apple
Представлено нові Apple Watch і AirPods 3 (відео)
Представлено нові Apple Watch і AirPods 3 (відео)
Apple представила iPhone 17 у п'яти кольорах: перші фото
Apple представила iPhone 17 у п'яти кольорах: перші фото
Презентація Apple 2025: трансляція
Презентація Apple 2025: трансляція
Українці створили ШІ-програму, яка самостійно знаходить ворожу техніку
Українці створили ШІ-програму, яка самостійно знаходить ворожу техніку

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua