Акції Apple впали після презентації iPhone 17

Новий iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію, маючи товщину всього 5,6 мм

Інвестори не побачили в нових продуктах Apple достатньо стимулів для подальших покупок

Акції технологічної компанії Apple знизилися на 1,3% після представлення нових моделей iPhone 17, а також інших продуктів. За даними The Economist Times, інвестори з Волл-стріт, схоже, були розчаровані презентацією, пише «Главком».

Акції Apple торгуються на NASDAQ за ціною близько $234,35 за акцію, зі зниженням на 1,48%. Падіння акцій розпочалося після представлення iPhone17.

Незважаючи на оновлення для Apple Watch і AirPods, інвестори не побачили в нових продуктах достатньо стимулів для подальших покупок. Очікування, які Apple створила, назвавши презентацію «вражаючою», не виправдалися для тих, хто бачив, як акції компанії зросли більш ніж на 35% з 52-тижневого мінімуму.

Нагадаємо, компанія Apple офіційно представила нове покоління своїх смартфонів – iPhone 17. Лінійка включає чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності, передає «Главком».

iPhone 17 має новий 3-нм чіпом A19 Apple Silicon. Цей процесор має 6-ядерний CPU і 5-ядерний GPU, що робить пристрій найенергоефективнішим iPhone на сьогодні. Батарея забезпечує до 8 годин відтворення відео, а 10-хвилинна зарядка дає змогу переглядати відео протягом 8 годин.

iPhone 17 доступний у п'яти кольорах, а його сховище починається з 256 ГБ. Корпус став міцнішим, а захист екрана Ceramic Shield 2 робить його втричі стійкішим до подряпин.