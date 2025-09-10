Головна Світ Економіка
Акції Apple впали після презентації iPhone 17

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Акції Apple впали після презентації iPhone 17
Новий iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію, маючи товщину всього 5,6 мм
фото: соціальні мережі

Інвестори не побачили в нових продуктах Apple достатньо стимулів для подальших покупок

Акції технологічної компанії Apple знизилися на 1,3% після представлення нових моделей iPhone 17, а також інших продуктів. За даними The Economist Times, інвестори з Волл-стріт, схоже, були розчаровані презентацією, пише «Главком».

Акції Apple торгуються на NASDAQ за ціною близько $234,35 за акцію, зі зниженням на 1,48%. Падіння акцій розпочалося після представлення iPhone17.

Незважаючи на оновлення для Apple Watch і AirPods, інвестори не побачили в нових продуктах достатньо стимулів для подальших покупок. Очікування, які Apple створила, назвавши презентацію «вражаючою», не виправдалися для тих, хто бачив, як акції компанії зросли більш ніж на 35% з 52-тижневого мінімуму.

Акції Apple впали після презентації iPhone 17 фото 1

Нагадаємо, компанія Apple офіційно представила нове покоління своїх смартфонів – iPhone 17. Лінійка включає чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності, передає «Главком».

iPhone 17 має новий 3-нм чіпом A19 Apple Silicon. Цей процесор має 6-ядерний CPU і 5-ядерний GPU, що робить пристрій найенергоефективнішим iPhone на сьогодні. Батарея забезпечує до 8 годин відтворення відео, а 10-хвилинна зарядка дає змогу переглядати відео протягом 8 годин.

iPhone 17 доступний у п'яти кольорах, а його сховище починається з 256 ГБ. Корпус став міцнішим, а захист екрана Ceramic Shield 2 робить його втричі стійкішим до подряпин.

