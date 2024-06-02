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Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner
Капсула Boeing Starliner, розташована на вершині ракети Atlas V, стоїть на стартовому майданчику космічного стартового комплексу 41
фото: AP

Відкладені запуски є ще однією перешкодою для компанії, оскільки вона намагається конкурувати з SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса

Boeing і NASA були змушені знову скасувати перший запуск екіпажем космічного корабля Starliner компанії за лічені хвилини до зльоту. Про це повідомляє The Hill.

Starliner з астронавтами Баррі Вілмор і Сунітою Вільямс на борту мав злетіти з космічної станції на мисі Канаверал у суботу вдень, але йому сказали зачекати, коли залишилося до кінця зворотного відліку 3 хвилини 50 секунд. Невідомо, що спричинило затримку.

Початкова місія Starliner мала відбутися 6 травня, але була скасована через проблему з клапаном, що призвело до затримки історичного зльоту. 14 травня місію знову відклали, цього разу через витік ракетного палива та додаткові випробування.

Відкладені запуски є ще однією перешкодою для компанії, оскільки вона намагається конкурувати з SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, обидві компанії отримали дозвіл на комерційні космічні польоти у 2014 році.

Нагадаємо, що китайська приватна космічна компанія Galactic Energy здійснила другий морський запуск своєї ракети-носія «Церера-1S Y2» (Ceres-1S Y2), яка вивела в космос чотири супутники для збору і передачі даних. 

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Теги: космос NASA

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