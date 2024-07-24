Британська армія продовжує випробовувати лазерну зброю

«Вперше вчені та інженери успішно вистрілили з бойової машини британської армії високопотужною лазерною енергетичною зброєю»

Британська армія провела перше випробування лазерної зброї компанії Raytheon проти безпілотників. Лазер було закріплено на мобільній бойовій машині Wolfhound, повідомляє міноборони Британії.

«Вперше вчені та інженери успішно вистрілили з бойової машини британської армії високопотужною лазерною енергетичною зброєю. Це новаторське випробування, проведене на полігоні Dstl у Портон-Дауні, показало, що лазерна зброя нейтралізує такі цілі, як ворожі безпілотники, на відстані понад 1 км. Недорога високоенергетична лазерна зброя, встановлена ​​на бронемашині Wolfhound британської армії, є повністю портативною та легкою в експлуатації. Система може відстежувати кілька цілей і вражати їх зі швидкістю світла», – йдеться у повідомленні.

«Наша відповідальність у команді Hersa полягає у співпраці з нашими партнерами та наданні досвіду в інженерних, комерційних і проектних питаннях, щоб допомогти в управлінні доставкою демонстраторів і підготувати оборону до впровадження інноваційних систем озброєння. Ця потужна стрільба є значним кроком до того, щоб Збройні сили Великої Британії могли швидко використовувати цю здатність, яка потенційно може змінити правила гри, щоб мати перевагу проти поточних і майбутніх загроз», – заявив Стівен Уоллер, керівник програми DE&S.

Наступний етап тестування включатиме випробування з армійським персоналом пізніше цього року, щоб додатково оцінити можливості та переваги системи в реальних сценаріях.

Лазерна система працює з системою командування та управління та може бути інтегрована з більш широкими радарами управління боєм і системами спостереження. Зброя може бути встановлена ​​на різних платформах для задоволення різних експлуатаційних потреб.