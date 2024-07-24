Міноборони спростило процедуру кодифікації озброєння для виробників

Для кодифікації нового зразка озброєння та військової техніки виробники мають надати п'ять документів

Міністерство оборони України повідомляє, що максимально спростило для виробників процедуру кодифікації озброєння. Відтепер потрібно буде лише п’ять документів.

«З огляду на величезну потребу Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці, з початку широкомасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони України підготувало низку пропозицій для оптимізації організаційних процесів та вдосконалення нормативної бази. Зокрема, ці зміни стосуються кодифікації та допуску до експлуатації у підрозділах ЗСУ нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ)», – йдеться у повідомленні.

Кодифікація озброєння – це система стандартів, правил і процедур, за якими класифікуються і описуються зразки озброєння та військової техніки. Це охоплює стандартизацію технічних параметрів, характеристик, специфікацій і методів випробувань, що дозволяє забезпечити взаємну сумісність і взаємозамінність між різними зразками озброєння.

Для кодифікації нового зразка озброєння та військової техніки виробники мають надати п'ять документів:

Лист-опис з найменуванням, призначенням та ТТХ (Ред. – тактико-технічні характеристики) зразка ОВТ.

Програму та методики проведення випробувань зразка ОВТ.

Акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики.

Проєкт Технічних умов на зразок ОВТ.

Комплект робочої конструкторської документації.

Міноборони наголошує, що також необхідно вказати контактні дані виробника. Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт, рекомендує зразок до кодифікації та допуску до експлуатації у військах. У випадку неповного пакета документів, або некоректності заявлених показників, виробнику доведеться усунути недоліки, що збільшить термін допуску до експлуатації зразка ОВТ понад 10 діб.

До слова, Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці постачання компенсують країни-союзники.