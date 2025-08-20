Головна Техно Девайси
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса
HONOR Magic V5 отримав важливу відзнаку
фото: subkuz.com

Смартфон Honor Magic V5 встановив світовий рекорд Гіннесса, «піднявши» 104 кг

Новітній флагманський складний смартфон Honor Magic V5 довів свою надзвичайну міцність, встановивши світовий рекорд Гіннесса. Компанія продемонструвала, що тонкий дизайн може поєднуватися з винятковою надійністю. Про це пише «Главком» із посиланням на портал Gizmochina.

Офіційно рекорд отримав назву «Найважча вага, піднята підвішеним складним смартфоном». Телефон Honor Magic V5 зумів підняти вагу у 104 кілограми, що стало безпрецедентним досягненням для пристроїв такого типу. У компанії заявили, що цей рекорд став можливим завдяки новому шарніру Honor Super Steel Hinge.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от HONOR Malaysia (@honormalaysia)

За словами виробника, новий шарнір здатен витримати до 500 тис. складань, навіть підіймаючи вагу понад 100 кілограмів. Це досягнення виводить довговічність складних смартфонів на новий рівень.

У телефоні використано новий шарнір
У телефоні використано новий шарнір

Цей рекорд ще більш вражаючий з огляду на те, що товщина Honor Magic V5 у складеному стані складає лише 8,8 мм. Встановлення рекорду офіційно зареєстровано 1 серпня 2025 року в Дубаї, напередодні глобального релізу нового телефона.

Нагадаємо, генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років.

Теги: технології рекорд ОАЕ смартфон Honor

