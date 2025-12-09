Головна Техно Телеком
Правила конкуренції у сфері ШІ. Єврокомісія взялася за Google

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Правила конкуренції у сфері ШІ. Єврокомісія взялася за Google
Єврокомісія з’ясовує, чи не порушила Google конкурентне законодавство
Розслідування стосується можливого зловживання контентом медіа та впливу цього на конкурентів у сфері штучного інтелекту

Європейський Союз розпочав антимонопольне розслідування проти Google через підозри у використанні онлайн-контенту медіа та YouTube для тренування своїх ШІ-моделей. Про це повідомляє CNBC.

За словами комісара ЄС з питань конкуренції Терези Рібери, штучний інтелект приносить значні інновації та користь для бізнесу і громадян, але прогрес не має відбуватися коштом фундаментальних принципів суспільства.

Розслідування зосереджене на можливому нав'язуванні Google несправедливих умов для видавців і творців контенту та на створенні нерівних умов для розробників конкурентних ШІ-моделей. Google наразі не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що 3 грудн Європейська комісія призупинила винесення рішення щодо антимонопольного штрафу проти американського технологічного гіганта Google. Це сталося після втручання комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, який пішов проти волі комісара з питань конкуренції Терези Рібери на тлі торговельних погроз з боку президента США Дональда Трампа. 

30 липня компанія Google оголосила про своє рішення підписати Кодекс практики Європейського Союзу, покликаний допомогти компаніям дотримуватися нових правил блоку щодо штучного інтелекту. Таку заяву зробив президент Google з міжнародних справ Кент Вокер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

