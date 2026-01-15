Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд призначив очільника Мінцифри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд призначив очільника Мінцифри
Раніше урядовець був заступником Михайла Федорова
фото: Мінцифри

Олександр Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів роботи відомства

Кабінет міністрів призначив Олександра Борнякова виконувачем обов’язки міністра цифрової трансформації. Раніше він був заступником Михайла Федорова з питань європейської інтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 16-р.

Борняков буде виконувати функції міністра до призначення керівника відомства. Олександр Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів його роботи. Він відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для IT-компаній «Дія.City», проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Уряд призначив очільника Мінцифри фото 1

Урядовець також опікувався узгодженням цифрових політик України зі стандартами ЄС та координував роботу оборонного кластера Brave1.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Новий глава оборонного відомства розповів про свої плани на посаді.

Міністр наголосив, що нові технології неможливо ефективно застосовувати зі старою організаційною структурою. Він пообіцяв провести армійську реформу, викорінити радянські підходи, надмірну бюрократію та зробити лідерство і довіру новою культурою в Силах оборони.

За словами Федорова, вся система оборони має базуватися на даних. Ефективність підрозділів і командирів оцінюватимуть за реальними результатами, а сильні – масштабуватимуться. Федоров зазначив, що нині 50 підрозділів із 400 забезпечують 70% уражень ворога, і потенціал армії значно зросте, якщо допомогти решті підрозділів вирости.

Урядовець заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців, адже якісна підготовка напряму зменшує втрати. Він також визнав наявність проблем у роботі ТЦК та повідомив, що після комплексного аудиту буде запропоновано системне рішення для подолання накопичених проблем із збереженням обороноздатності країни.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
17 грудня, 2025, 12:16
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
24 грудня, 2025, 16:11
Верховна Рада розгляне заяви про відставку міністрів найближчим часом
Шмигаль та Федоров подали у відставку
9 сiчня, 18:02
5 січня очільник Служби безпеки Василь Малюк подав у відставку
Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Малюка
13 сiчня, 10:23
Абоненти можуть повідомити про спам, звернувшись до мобільного оператора за відповідним номером
За три місяці мобільні оператори заблокували десятки тисяч номерів: причина
13 сiчня, 07:07
Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
3 сiчня, 14:47
Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах
Зеленський назвав регіони, у яких планує замінити голів адміністрацій
3 сiчня, 16:37
Офіс президента отримає дипломатичне посилення: Сергій Кислиця обійме нову посаду
Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова
3 сiчня, 19:38
Валерій Вавринюк із 20 жовтня 2025 року був першим заступником голови Державної прикордонної служби України
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
4 сiчня, 17:51

Політика

Уряд призначив очільника Мінцифри
Уряд призначив очільника Мінцифри
Сибіга повідомив, скільки українського зерна вкрала Росія
Сибіга повідомив, скільки українського зерна вкрала Росія
Чи пішов Єрмак на фронт? Міноборони дало відповідь
Чи пішов Єрмак на фронт? Міноборони дало відповідь
Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua