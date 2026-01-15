Уряд призначив очільника Мінцифри

Олександр Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів роботи відомства

Кабінет міністрів призначив Олександра Борнякова виконувачем обов’язки міністра цифрової трансформації. Раніше він був заступником Михайла Федорова з питань європейської інтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 16-р.

Борняков буде виконувати функції міністра до призначення керівника відомства. Олександр Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів його роботи. Він відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для IT-компаній «Дія.City», проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Урядовець також опікувався узгодженням цифрових політик України зі стандартами ЄС та координував роботу оборонного кластера Brave1.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Новий глава оборонного відомства розповів про свої плани на посаді.

Міністр наголосив, що нові технології неможливо ефективно застосовувати зі старою організаційною структурою. Він пообіцяв провести армійську реформу, викорінити радянські підходи, надмірну бюрократію та зробити лідерство і довіру новою культурою в Силах оборони.

За словами Федорова, вся система оборони має базуватися на даних. Ефективність підрозділів і командирів оцінюватимуть за реальними результатами, а сильні – масштабуватимуться. Федоров зазначив, що нині 50 підрозділів із 400 забезпечують 70% уражень ворога, і потенціал армії значно зросте, якщо допомогти решті підрозділів вирости.

Урядовець заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців, адже якісна підготовка напряму зменшує втрати. Він також визнав наявність проблем у роботі ТЦК та повідомив, що після комплексного аудиту буде запропоновано системне рішення для подолання накопичених проблем із збереженням обороноздатності країни.