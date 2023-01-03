Кабмін спростив ввезення дронів під час воєнного стану

Під час ввезення митники не будуть вимагати гарантійні листи та не застосовуватимуть нетарифне регулювання

Кабінет міністрів дозволив на період дії воєнного стану ввезення в Україну дронів цивільного та подвійного призначення без гарантійних листів. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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У вівторок, 3 січня, український уряд встановив, що на період дії воєнного стану такі безпілотники можна буде ввозити через митницю після подання в паперовій або електронній формі декларації. Цю декларацію має заповнити людина, яка перевозить дрон.

Водночас на період війни під час ввезення митники не будуть вимагати гарантійні листи та не застосовуватимуть нетарифне регулювання — ліцензування і квотування.

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Нагадаємо, Україна закупила близько 1400 безпілотників і планує розробити бойові моделі, здатні атакувати дрони, які Росія використовує під час свого вторгнення в Україну.

Україна закупила безпілотники типу Fly Eye - невеликий безпілотний літальний апарат, який використовують для розвідки та спостереження за полем бою.

Раніше повідомляли, що Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні. Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе у війні Росії проти України. Багрі вважає, що використання іранських свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

Росія надасть Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, які вона використовує у війні проти України. За даними джерел, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

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Відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена створила розширену робочу групу, щоб розслідувати, як американські компоненти потрапляють в іранські безпілотники.

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